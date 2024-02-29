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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.02.24 19:30

«Тыл - фронту» - выставка о деятельности волонтёрских объединений открылась в Полярном

Маскировочные сети, сухой душ, тёплая одежда и другие изделия, созданные руками северных мастериц, представили на выставке в музее Полярного. Представители добровольческих движений рассказали о том, чем, а главное, почему помогают бойцам СВО.

Екатерина Харитонова в Полярный перебралась совсем недавно – отправилась вслед за мужем по месту его службы. Но в Пензе, откуда Харитоновы прибыли в гарнизон, девушка курировала три мастерских, которые занимались изготовлением маскировки для участников спецоперации.

Екатерина Харитонова, куратор мастерских маскировки народного движения «Пенза своих не бросает», г. Пенза: «По цифрам своих мастерских могу сказать, что сделали минимум 200 сетей размером 3х6. По индивидуальному шитью - около 20 костюмов я изготовила».

В городе воинской славы девушка продолжила своё дело. На выставке, посвящённой двухлетию со дня начала специальной военной операции, Екатерина представила свои изделия. Так, костюмы типа «Леший» и «Ворон», на которых специализируется волонтёр, требуют индивидуального плетения, многое зависит от предназначения изделия. Также добровольцы стараются учитывать погодные особенности и местность, на которой будут использоваться камуфляж. Маскировка может сохранить самое важное – жизнь нашего бойца.

А вот ветеран и санинструктор с позывным «Куба» сам вытащил с поля боя восьмерых раненных, как теперь называет ребят, крестников. Продолжает и сейчас быть в тесной связке с фронтом.

Позывной Куба, участник СВО, санинструктор «Барс-17» отдельного добровольческого батальона: «Я цитирую своих друзей, своих братьев, которые говорят: «Не называйте нас героями, называйте нас фронтовиками». Я ещё эксперт по посттравматическому синдрому, поэтому ребятам, которые возвращаются с фронта, помогаю, чем могу им и членам их семей».

На спецоперации Куба был с самого начала. В то время остро не хватало всего, поэтому работу волонтёров-санинструктор считает неоценимой.

Позывной Куба, ветеран СВО, санинструктор «Барс-17» отдельного добровольческого батальона: «У нас гуманитарной помощи не было, мы называли гуманитарной помощью всё то, что трофеили с той стороны. А сейчас девчонки помогают. Это здорово, что это сшито их руками, очень чувствуется. Это делается адресно, не лежит на складах, а делается для конкретных людей. И если мы говорим фразу: «Всё для фронта, всё для победы», то это лучшая констатация факта».

«Тыл - фронту» - выставка о деятельности волонтёрских объединений на территории Крайнего Севера. Историко-краеведческий музей Полярного и сам остаётся площадкой для деятельности волонтёров, здесь плетут масксети и делают сухой армейский душ.

Сергей Ильин-Непомнящий, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по г. Мурманску: «Люди не на словах, а на деле оказывают посильную помощь. То, что в кратчайшие сроки не может предоставить обеспечение, здесь изготовят. Это огромное подспорье нашим мальчишкам».

Познакомиться с изделиями, которые создают северяне для отправки на фронт, можно в музее города воинской славы до 12 марта.

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