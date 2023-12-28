В Кировске устанавливают новые остановочные комплексы с подогревом скамеекТуристский информационный центр Мурманской области продолжит работу в праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.23 19:30

Тыл - СВО: на победу без устали работают волонтёры из Гаджиево

В Гаджиево руками мастериц для фронта отшиваются носилки и пятиточечники – части изделий постоянно модернизируются.

Кухня в обычной пятиэтажке города подводников после трудового дня превращается в ателье: свою швейную машинку достаёт Наталья Оникиенко. До недавнего времени женщина шила мягкие носилки для участников спецоперации. Из обычного изделия для переноса пострадавших в процессе совершенствований и изменений носилки у Натальи превратились в практически несгораемое и непотопляемое удобное средство спасения человеческой жизни. Помимо того, что раненого можно на них транспортировать даже по воде, в специальном кармашке всегда находятся препараты для оказания первой помощи.

Наталья Оникиенко, волонтёр, г. Гаджиево: «Хотелось бы пустить это в массовое производство, чтобы это шло потоком: носилки нужны, их не хватает. Это мне ясно из разговоров с участниками СВО».

Летом своё изобретение Наталья запатентовала. Оно официально признано уникальным и общественно-полезным. Важно теперь, уверена волонтёр, отыскать как можно больше таких же увлечённых мастериц: им она с удовольствием готова передать схемы и инструкции по изготовлению. 

Пока же решено сместить фокус на ещё более необходимый продукт, опять-таки, по мнению бойцов. Функциональное изделие пятиточечник уже давно было придумано швейными мастерами. Он крепится на амуницию, сзади, не вызывает неудобств при перемещении и остаётся, по своей сути, мягким сидением со спинкой. Однако совершенствовать конструкцию можно бесконечно: ведь проверить возможности и удобство можно только в боевых условиях. Для этого девушки внимательно прислушиваются к отзывам - пожалуй, это даже намного важнее слов благодарности.

Наталья Оникиенко, волонтёр, г. Гаджиево: «А здесь будет цельная конструкция, где будет пятиточечник, а в случае необходимости, она будет разворачиваться в форму носилок. Будут также крепления, будет отдельная стропа, чтобы можно было волочь раненого».

Изделие-трансформер, также как и носилки, при пошиве отнимает много времени, поэтому всегда пригодятся помощники. Вместе с Натальей пятиточниками занимаются и другие волонтёры из Гаджиево, взрослые стараются привлекать к важной работе и школьников.

У швей грандиозные планы по открытию специализированной мастерской для снабжения необходимыми вещами участников СВО. Не опускать руки на данном этапе для Натальи важная задача. А пока, благодаря таким неравнодушным мастерицам, ребята чувствуют поддержку и заботу в каждом стежке и петельке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:50«Гиганты Арктики». Документальный фильм (12+)23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился на 1,4 рубля, евро снижается на 79 копеек-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика