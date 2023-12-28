Тыл - СВО: на победу без устали работают волонтёры из Гаджиево

В Гаджиево руками мастериц для фронта отшиваются носилки и пятиточечники – части изделий постоянно модернизируются.

Кухня в обычной пятиэтажке города подводников после трудового дня превращается в ателье: свою швейную машинку достаёт Наталья Оникиенко. До недавнего времени женщина шила мягкие носилки для участников спецоперации. Из обычного изделия для переноса пострадавших в процессе совершенствований и изменений носилки у Натальи превратились в практически несгораемое и непотопляемое удобное средство спасения человеческой жизни. Помимо того, что раненого можно на них транспортировать даже по воде, в специальном кармашке всегда находятся препараты для оказания первой помощи.

Наталья Оникиенко, волонтёр, г. Гаджиево: «Хотелось бы пустить это в массовое производство, чтобы это шло потоком: носилки нужны, их не хватает. Это мне ясно из разговоров с участниками СВО».

Летом своё изобретение Наталья запатентовала. Оно официально признано уникальным и общественно-полезным. Важно теперь, уверена волонтёр, отыскать как можно больше таких же увлечённых мастериц: им она с удовольствием готова передать схемы и инструкции по изготовлению.

Пока же решено сместить фокус на ещё более необходимый продукт, опять-таки, по мнению бойцов. Функциональное изделие пятиточечник уже давно было придумано швейными мастерами. Он крепится на амуницию, сзади, не вызывает неудобств при перемещении и остаётся, по своей сути, мягким сидением со спинкой. Однако совершенствовать конструкцию можно бесконечно: ведь проверить возможности и удобство можно только в боевых условиях. Для этого девушки внимательно прислушиваются к отзывам - пожалуй, это даже намного важнее слов благодарности.

Наталья Оникиенко, волонтёр, г. Гаджиево: «А здесь будет цельная конструкция, где будет пятиточечник, а в случае необходимости, она будет разворачиваться в форму носилок. Будут также крепления, будет отдельная стропа, чтобы можно было волочь раненого».

Изделие-трансформер, также как и носилки, при пошиве отнимает много времени, поэтому всегда пригодятся помощники. Вместе с Натальей пятиточниками занимаются и другие волонтёры из Гаджиево, взрослые стараются привлекать к важной работе и школьников.

У швей грандиозные планы по открытию специализированной мастерской для снабжения необходимыми вещами участников СВО. Не опускать руки на данном этапе для Натальи важная задача. А пока, благодаря таким неравнодушным мастерицам, ребята чувствуют поддержку и заботу в каждом стежке и петельке.