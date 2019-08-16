Тыловик – это очень важно для армии

250 единиц техники, вооружения и 1000 военных и гражданских специалистов - на Северном флоте состоялись одни из самых необычных и масштабных учений – тренировка по организации материально-технического обеспечения.

Их можно было бы назвать красивым термином «арьергард», вот только воевать им не нужно, главное, обеспечить тех, кто будет идти впереди, выполняя боевые задачи. И пусть во время этих учений не прозвучит ни одного выстрела, значение службы материально-технического обеспечения сложно переоценить. Тому подтверждение и визит командующего Северным флотом, который лично оценивает подготовку специалистов.

Восстановить переправу, подвести припасы для группировки сухопутных и береговых войск. Совершить 100 километровый марш бросок и уметь ремонтировать танки, самоходные установки и военные грузовики в походных условиях. Всё это должны фактически на время, как можно быстрее, уметь делать специалисты сил материально-технического обеспечения.

«На сборном пункте поврежденных машин развернуты участки по ремонту бронетанковой техники, участок по ремонту автомобильной техники, участок по ремонту вооружения, а так же развернуты участки для ремонта техники родов войск и служб», - поясняет Павел Шубин, командир ремонтного батальона Северного флота.

И авиация не исключение. В тренировке принимают участие и персонал обслуживающий истребители-бомбардировщики. Сегодня самолёты в воздух не поднимутся, но это не значит, что не надо готовить технику.

В учении по организации материально-технического обеспечения сил и войск Северного флота были задействованы около 1000 военнослужащих и гражданского персонала, а также свыше 250 единиц вооружения и военной техники.