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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.19 19:30

Тысячи гостей посетили V Арктический фестиваль «Териберка»

Самый северный фестиваль в Териберке собрал более пяти тысяч любителей музыки и гурманов со всей Мурманской области. 40 километров бездорожья и два дня под проливным дождём сполна окупились хорошим настроением и дружеской атмосферой.

Провести выходные на краю света в холоде и под проливным дождём. Фестиваль в Териберке собрал на берегу Баренцева моря  5 тысяч жителей и гостей области, которые согревались тёплыми улыбками и горячими блюдами. В меню – всё, чем богата северная природа.

«Мы представляем сегодня всё, что растёт, плавает и летает: это, в частности, копчённый олень, копченная треска под соусом с гренками. Будет всё очень вкусно», - уверяет Екатерина Назаренко, повар.

Гости не отказываются от угощений, охотно пробуют всё, что предлагают мэтры гастрономического искусства. Хитом стали, конечно, уха и грибной суп – в холодную погоду то, что доктор прописал. За два дня перепробовать можно было многое.

«Хочу попробовать картофельные пончики  с брусничным соусом и сырные лепёшки с олениной», - делятся своими планами студенты Мурманского арктического государственного университета.

Подкрепившись, можно оценить и работы местных мастеров. На ярмарке-продаже представлены изделия из камня, дерева и других природных материалов Кольского полуострова.

«Я купила брошь из мамонтовой кости и  варенье из сосновых шишек, - делится своим выбором  Светлана Воетко, гостья из Мончегорска. -  Попробовала, очень понравилось».

Во время всего фестиваля выступали артисты. Было место на сцене и экспериментам: поморский хор представил новое видение традиционных песен.

Помощь в организации фестиваля оказывали и студенты арктического университета. Практика участия в таком мероприятии  может быть интересной и полезной, решили ребята, отправившись получать необычный опыт и новые впечатления в Териберку.

Приехать к морю многие решили большими компаниями и даже коллективами предприятий. Например, представители судоремонтных заводов из ЗАТО Александровск растянули свои флаги на берегу Баренцева моря.

«Почти половина коллектива завода решила посетить фестиваль, - говорят Евгения Бурнашова и Надежда Хоменко, представители 10-го СРЗ г. Полярного. - Мы готовы развлекаться, настроение отличное, мы заняли большую площадку на берегу моря».

Териберка оказалась невероятно гостеприимной. И, несмотря на погодные условия, показала свои самые прекрасные стороны: живописную береговую линию, вкусные продукты и улыбчивых жителей.

 

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