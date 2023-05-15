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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.23 19:30

Тысячи неравнодушных мурманчан вышли на городской субботник, чтобы сделать свой город ещё краше

Каждому человеку нужно заботиться о месте, в котором он живёт. Тогда и город будет чистым и красивым. С таким девизом Елена Ширшова выходит на городской субботник. Полезной общественной деятельностью она занимается уже не первый год и с удовольствием тратит на это время.

Елена Ширшова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска: «Очень хочется видеть наш город чистым и ухоженным. Чтобы люди, которые к нам приезжают, видели красоту наших улиц, чистые парки и скверы. Если есть такая возможность помочь и вложить свой труд для того, чтобы состояние нашего города улучшилось, то почему бы и нет. Нужно это делать!».

Субботник состоялся во всех округах Мурманска. В нём приняли участие более 4 тысяч человек. Все желающие получили необходимый для уборки инвентарь.

Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска: «Ситуация по инвентарю нормальная. У нас порядка 2,5 тысячи единиц инвентаря: грабли, лопаты, мешки, перчатки. В основном, кончено, расход большой мешков. Каждый получает по два-три мешка, как минимум, потому что мусора очень много».

За один день было собрано порядка 480 кубических метров мусора. Для того чтобы всё это вывести понадобилось 13 автомобилей-самосвалов и пять фронтальных погрузчиков.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы попросили помочь наши организации, которые работают в городе. Многие видели, что сегодня опять вышли «пылесосы» Мурманского морского торгового порта на улицы города. Помогают нам навести порядок наши системообразующие предприятия - «Мурманскводоканал», «Мурманская ТЭЦ», «Мурманэнергосбыт». Многие трудовые коллективы оказывают нам поддержку».

Объём работы был выполнен большой.

Полина Хижняк, участница городского субботника: «Я очень рада в этот субботний прекрасный день выйти с коллективном из кабинета и поработать весело, задорно. Это очень полезно для города и для нашего общества. Когда чисто, то всегда хорошее настроение».

Безусловно, результат от коллективной работы колоссальный, но всё же, если каждый человек будет неравнодушен к природе и перестанет мусорить, то эффективность будет значительно выше.

Юрий Осадчук, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска: «Хотелось бы, чтобы наши земляки были более дисциплинированными, потому что здесь магазин, торговая сеть - здесь столько было мусора много. Человек выпил бутылку минералки и бросает её здесь. Чтобы не бросали, а были более дисциплинированными в этом формате. Будет и город чище!».

21 мая состоится субботник на территориях около городских водоёмов. Уборка береговых линий состоится у озёр Семёновского, Окунёвого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

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