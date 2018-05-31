Тысячи юных северян летом смогут провести каникулы в детских лагерях

Более семи тысяч юных северян смогут отдохнуть и поправить своё здоровье в летних лагерях и санаториях. Первые счастливчики уже отправились на поезде в Анапу и совсем скоро к ним присоединятся другие ребята из Мурманска. При этом неважно, проведут ли школьники смену на черноморском побережье или в местных оздоровительных учреждениях, для всех без исключения предусмотрены разнообразные досуговые мероприятия, экскурсии и спортивные соревнования. Однако, члены межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодёжи на очередном заседании высказали некоторые опасения, связанные с обеспечением питания в местах отдыха юных северян.

- В этом году сумма, которую мы получили из областного бюджета, оказалась намного меньше, поэтому эту проблему нужно решать, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска. - Это социальная проблема, которая может возникнуть с комплектованием лагерей в осенне-зимний период.