День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.20 19:30
Тюлень Филя показывает необычный трюк в свой день рождения
10 ноября самый известный, опытный, самый заслуженный артист мурманского океанариума серый тюлень Филя отмечает день рождения. Именно этот день считают его праздником, хотя дата приблизительная.
10 ноября 1987 года на острове Харлов в Баренцевом море был подобран белёк серого тюленя, который потерял маму. И вот уже многие годы он радует своими выступлениями жителей Заполярья.
Тяжеловесный на суше, но элегантный и грациозный в воде. Выныривая на секунды, он заглядывает в душу взрослым и юным зрителям. В честь праздника Филя со своим бессменным тренёром Александром Калининым подготовили сюрприз для поклонников. 33-летний артист, а это почтенный возраст для тюленей, выполнил трюк, который никогда не делал на публике.
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