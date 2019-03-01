У арктического бизнеса женское лицо

В Мурманске стартовал Первый Международный женский форум за Полярным кругом. В программе – различные семинары, круглые столы и мастер-классы, подготовленные специально для представительниц прекрасного пола, скорее всего, с учётом приближающегося Дня 8 марта. Разобраться в том, что волнует современных женщин, попыталась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Времена, когда женщины были только хранительницами домашнего очага, уже в далёком прошлом. Сегодня они наравне с мужчинами активно участвуют во всех сферах жизни общества, не переставая при этом быть любящим жёнами и прекрасными мамами. Такая тенденция вызвана желанием представительниц прекрасного пола реализовать свои амбиции. Многие из них создают бизнесы и добиваются в нём высоких результатов.

«Я начала заниматься со студентами, но в большей мере со студентами с ОВЗ. На сегодняшний день я делаю прекрасные вещи не только с детьми с ОВЗ, но и на продажу», - делится своим делом Валентина Азарова, участница форума.

«Наверное, это гендерная история: женщины везде хотят руководить, брать на себя ответственность и, в первую очередь, социальную», - отмечает Ирина Горбатенко, участница форума.

Специально для тех, кто не боится ответственности, сегодня в Мурманске начал работу Первый Международный женский форум, который собрал на своих площадках представительниц из России, и соседних стран - Финляндии, Норвегии и Швеции для того, чтобы они обменялись опытом и наладили деловые связи. Перед участниками выступили успешные представительницы прекрасного пола, представляющие различные сферы жизни общества. Глава Мурманской области Марина Ковтун также участвует в работе форума. «Одним из условий улучшения экономического положения женщин и обеспечения роста их благосостояния, мы считаем более широкое вовлечение женщин в предпринимательскую активность, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Другими словами, мы говорим вам, женщины, не бойтесь, мы вам поможем, вы не останетесь один на один со своими стремлениями и со своими проектами».

Во время форума женщинам предстоит посетить большое количество мотивационных и дискуссионных мероприятий. Ораторское мастерство, мамы-предприниматели, развитие образования – это лишь часть того, что подготовлено организаторами. Несмотря на то, что это первый форум – количество участников оказалось довольно большим, что лишний раз доказывает - женщины, в наше время, хотят и могут быть успешными.