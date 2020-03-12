У артиллеристов армейского корпуса Северного флота начались крупные полевые учения

Военнослужащие совершенствуют выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, отрабатывают тактику ведения боёв, занимаются стрельбой и управлением огнём. Всего в сборах задействованы свыше тысячи военнослужащих и более 220 единиц вооружения и военной техники.

На полигоне в Печенгском районе свои боевые навыки совершенствует дивизион отдельной мотострелковой бригады «Акация». Артиллеристы уже отработали огневую поддержку контрнаступления, поражения целей, провели стрельбы с закрытых огневых позиций. Сборы артиллеристов продлятся до конца месяца.

Константин Орехов, командир взвода самоходной гаубичной батареи первого дивизиона 200 отдельной мотострелковой бригады: «Учения проводятся для того, чтобы проверить слаженность подразделений, расчётов, взводов. Мы проверим, как они будут действовать в условиях приближенных к боевой обстановке».