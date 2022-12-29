У артиллеристов Северного флота появились дополнительные «глаза»

В Мурманской области на военном полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота артиллеристы и гранатомётчики береговых войск продолжают совершенствовать боевую выучку в условиях Крайнего Севера.

Современные условия ведения боевых действий диктуют свои правили. Вот и артиллерия вынуждена использовать квадрокоптеры для наведения и корректировки огня. Обучению использования таких технических средств разведки в береговых войсках Северного флота уделяют особое внимание. Но есть и ограничения. Беспилотники не могут работать в сильный мороз или снегопад. Помимо этого, важна связь между расчётами и скорость их работы. Все навыки должны быть отработаны до автоматизма.

Задача артиллеристов поразить цеди на расстоянии от километра до трёх.

Рамиль, оператор квадрокоптера: «Современные технологии очень помогают, они наши глаза, сверху видно всё. У коптера увеличение в 28 раз».