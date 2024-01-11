Важное событие для нашего региона произошло накануне. Состав Северного флота пополнила новая боевая единица.

У базы Северного флота в Североморске ошвартовался новый серийный фрегат «Адмирал Головко». Корабль проекта 22350 оснащён высокоточным управляемым оружием, в том числе гиперзвуковым. Он может поражать цели в воздушной, надводной и подводной средах, защищая интересы страны в водах мирового океана.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом Герой России адмирал: «Несомненно это самый современный корабль, приставляющий основу кораблей дальней морской зоны, решать ему задачи именно в оперативно важных районах для нашего государства».

Фрегат был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, там же 25 декабря под руководством Президента России Владимира Путина корабля был принят в состав Военно-морского флота России. Состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага.

Андрей Славин, командир фрегата «Адмирал Головко» капитан 2 ранга: «Экипаж сплотился, корабль полностью освоен. Личный состав научился безаварийно эксплуатировать материальную часть. Корабль полностью готов к волнению всех поставленных задач».

Как сообщил командир корабля, межфлотский переход прошёл успешно, все задачи были выполнены. Соответствие фрегата «Адмирал Головко» всем заявленным характеристикам, его надёжность были проверены в ходе государственных испытаний в Балтийском, Баренцевом и Белом морях. Теперь ему предстоит служба на Северном флоте.