У берегов Норвегии потерял ход танкер из Нидерландов, перевозивший нефть и дизельное топливо

Власти Северного Королевства предупреждают, что существует опасность экологической катастрофы.

Судно, перевозящее нефть, потерпело бедствие у берегов Олесунна. Сигнал о помощи экипаж подал ещё в понедельник, после чего большая часть его команды была эвакуирована. К настоящему моменту судно покинул весь экипаж.

В Главном спасательном управлении Норвегии сообщили, что существует опасность опрокидывания судна и попадания 350 тонн тяжёлой нефти и около 50 тонн дизельного топлива в море, что может привести к экологической катастрофе. Прогнозы специалистов неутешительны. Они считают, что вероятность бедствия велика из-за сильного крена и неспокойного моря в этом районе - высота волны достигает 15 метров.

По оценкам береговой охраны, погода может улучшиться только к утру среды.