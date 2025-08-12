Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
У блогера Ольги Сатониной, учителя английского языка мурманского лицея, 14 тысяч подписчиков!

Рассказав недавно про популярного учителя-блогера из Мурманска Софью Мясникову, мы открыли большой мир талантливых педагогов. Оказывается, в городе она не единственная и во втором лицее работает инфлюенсер – преподаватель английского языка Ольга Сатонина.

Лето – самый сложный период для энергичной Ольги Сатониной. Дело в том, что она педагог и, по собственному признанию, безумно скучает по работе в период каникул. Скоротать время помогают школьные лагеря и блогерство.

Да, Ольга не просто учитель, но и блогер. И её контент – жизнь и работа современного педагога.

В социальных сетях у девушки в совокупности более 14 тысяч подписчиков из разных регионов России.

Ольга Сатонина, учитель английского языка в мурманском лицее №2: «С января я веду стабильно блог про учительскую жизнь, про работу на севере, про нашу арктическую природу, про культуру. Про находки разнообразные для учителей, которые облегчают педагогический процесс. Мне очень нравится рассказывать, как классно работать в школе именно на Крайнем Севере, потому что у нас огромное количество классных поддержек для молодых специалистов, для опытных педагогов. Огромное количество программ поддержки от нашего государства. И мне кажется, ни в каком другом месте такого нет».

Ежедневно подписчики Ольги получают новый контент, на создание которого, по словам девушки, уходит до 15 минут в день. Снимать ролики она успевает не только после работы, но и во время неё, точнее, на переменах. Ученики и коллеги также порой становятся участниками рилсов -коротких роликов.

Ольга Сатонина, учитель английского языка в мурманском лицее №2: «Мы снимали школьный флешмоб, сами поставили новогодний подарок для наших лицеистов. Огромное количество учителей, в том числе и возрастных, приняли участие в наших работах. И у них получилось гораздо лучше, чем у нас, на самом деле. Мы сняли это видео, оно набрало огромное количество просмотров».

Ведение социальных сетей помогает Ольге не только делиться историями о работе, но и находить новые кадры. Когда люди видят красоты нашего края, плюсы работы учителя в Арктике, то задумываются о переезде.

Ольга Сатонина, учитель английского языка в мурманском лицее №2: «Огромное количество людей после этих видео пишут мне, спрашивают, как переехать в Мурманск, соедините меня с лицеем, если есть вакансия. Спрашивают, где посмотреть актуальные вакансии. Всем всегда отправляю ссылку на актуальные вакансии с сайта министерства. Всегда отвечаю лично, чтобы приходили. У нас здорово и круто. Это не просто слова, а по факту так и есть. У нас очень классное комьюнити учителей».

Сама Ольга уверена, что работа с детьми - её призвание и ему она посвятит свою жизнь. Сомнений быть не может, ведь педагог из династии учителей, которой уже более 140 лет. А ведение соцсетей помогает Ольге продвигать профессию.

Возможно, благодаря активной мурманчанке и ее коллегам, в скором времени дефицит кадров в сфере образования региона удастся закрыть. А может быть, и ввести современный предмет о блогерстве в учебный процесс.

 

