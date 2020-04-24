У более 582 тысяч объектов недвижимости Мурманской области появилась реальная стоимость

Специалисты областного Росреестра оценили кадастровую стоимость объектов капитального строительства в регионе и передали информацию о них в налоговую инспекцию. Эти данные будут использованы для налогообложения за 2020 год.

Специалисты оценили более 582 тысяч объектов недвижимости - это здания, помещения, квартиры, жилые дома и дачи, а также гаражи и другие объекты из Единого государственного реестра недвижимости. Информацию передали в налоговый орган. Новая стоимость станет базой для налогообложения, а сам налог придёт уже в 2021 году.

Также информация обновлена в электронном сервисе «Сведения об объектах недвижимости в режиме онлайн». Найти интересующий объект там можно как по кадастровому номеру, так и по фактическому адресу. После внесения в ЕГРН результатов оценки, собственник недвижимости имеет право оспорить результат определения кадастровой стоимости объектов.

Дарья Петрова, специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Мурманской области: «В условиях самоизоляции получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости можно не выходя из дома. Для этого на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» необходимо заполнить форму запроса. Получить готовую выписку можно как в бумажном виде по почте, так и в электронном виде на адрес своей электронной почты. Когда в полном объёме возобновится работа офиса МФЦ «Мои документы», можно будет заказать выписку минуя сайт Росреестра при личном обращении в офис приёма».