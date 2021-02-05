У большого ЗАТО и СРЗ «Нерпа» общие проблемы

Завод «Нерпа» и город Снежногорск всегда были неделимы, образовавшиеся проблемы руководства предприятия и администрации решали вместе, даже после объединения трёх городов в одно большое ЗАТО. На очередной встрече обсудили вопросы сохранения заводского автобусного маршрута, предоставления жилья для работников предприятия и некоторые интересующие заводчан темы.

С 1 июня муниципальными перевозками будет заниматься Министерство транспорта Мурманской области. В регионе уже начали рассматривать возможность сокращения числа рейсов. Такие изменения могут коснуться и маршрута №23 – единственного автобуса, напрямую курсирующего от Снежногорска до судоремонтного завода «Нерпа». В будний день рейс совершается порядка 60 поездок. 23-й невыгодный, но значимый для жителей. Не менее важно сообщение и между городами внутри ЗАТО.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы количество рейсов и маршрутов сократилось, потому что мы и так живём в стесненных условиях: города равноудалены, мы единственное муниципальное образование, населённые пункты которого равноудалены друг от друга, поэтому нам нужны муниципальные перевозки».

Глава муниципалитета и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы пообещали эту проблему не просто озвучить, но и добиться сохранения маршрутов, адресуя обращения жителей в Министерство транспорта региона.

Что касается вопросов более локальных, то представители завода высказали острую нехватку служебного жилья для работников предприятия. Администрация и рада бы предоставить пустующие квартиры в служебное пользование, но около 70% жилья находится в руках собственников, ещё часть квартир не отремонтирована и не подготовлена для проживания. Однако, если заводчане готовы за свой счёт выполнить ремонт, то квартиры выделить можно.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Есть уверенность в том, что будет дополнительно найдено жильё, которое будет заслужеблено в интересах завода. Мы говорим о жилье в Снежногорске».

Говорили и о предоставлении отсрочки от армии для тех молодых специалистов, которые только окончили учебные заведения и пришли работать на «Нерпу». Как показывает практика, из-за этого завод теряет ценные кадры – специалисты не возвращаются на предприятие после службы.

Подняли и общие темы для всего Александровска.

Аркадий Оганян, заместитель директора СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Вопросы реновации, которые ожидают города ЗАТО Александровск, и многие другие вопросы, которые волнуют заводчан, как жителей Снежногорска, Полярного и Гаджиево, потому что мы все живём в одном ЗАТО».

Все возможные проблемные вопросы власти ЗАТО пообещали решить положительно в отношении «Нерпы».