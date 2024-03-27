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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.24 19:30

У добра появился дом: волонтёры ЗАТО Александровск объединятся для общего дела в «Добро.Центре»

Вчера прошло торжественное открытие площадки для добровольческой деятельности большого ЗАТО.

В среде юных волонтёров ЗАТО Александровск Настя – доброволец известный. За своё неравнодушие, проявленное за годы работы в объединении Центра творчества и досуга Гаджиево, девушка становилась обладателем муниципальных и региональных наград. Например, «Волонтёр года». Но чем больше в этой деятельности Анастасия Кувшинчикова занята, тем больше ей хочется работать.

Анастасия Кувшинчикова, волонтёр Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Да, это так, мы едины, как бы мало мы не были знакомы, какое бы не было мероприятие, всё равно ты знакомишься с людьми и объединяешься, находишь что-то общее. Нас всех объединяет добро и желание помочь другим людям».

Теперь знакомств станет больше: на базе Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи начал работу «Добро.Центр».

Юлия Сафоновская и Татьяна Визжача, педагоги-организаторы ЦГПВМ, г. Снежногорск: «В ЗАТО Александровск существует много волонтёрских объединений, поэтому «Добро.Центр» поможет им и в обучении, и в проведении мероприятий, и объединит весь континент добра нашего ЗАТО. Во-первых, мы должны работать, чтобы всё было классно и организовано».

Структурировать волонтёрскую деятельность, конечно, почти невозможно. Добро – вещь стихийная, но заразительная. Именно поэтому у «Добро.Центра» уже немало партнёров – организаций, работающих с людьми и во имя людей.

Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Я горжусь, что у нас есть такие социальные партнёры как ЦГПВМ, которые проводят мероприятия. Мы сильны помощью других людей, и благодаря «ДоброЦентру» таких людей будет больше и больше».

«Добро.Центры» в стране открывают на базе некоммерческой, благотворительной и общественной организации. Франшиза имеет собственные образовательные программы и методический центр и успешно развивает инфраструктуру добрых дел уже более семи лет. Проект будет действовать на всей территории большого ЗАТО, за получением сервисов можно обратится в любой отдел Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи.

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