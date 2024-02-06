У Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» появились дополнительные возможности для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов

Согласно документу, председатель Фонда «Защитники Отечества» также будет лично представлять ежегодный отчёт главе государства о результатах деятельности.

Теперь фонд вправе доплачивать за технические средства реабилитации; перечислять средства от пожертвований благотворительным организациям, которые занимаются помощью демобилизованным бойцам и семьям погибших; вести мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки и услуг; осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей.

Согласно документу, председатель Фонда «Защитники Отечества» также будет лично представлять ежегодный отчёт главе государства о результатах деятельности.