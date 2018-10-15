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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.18 19:30

У главного управления МЧС России по Мурманской области новый руководитель

Главное управление МЧС России по Мурманской области будет возглавлять новый руководитель. Руслан Назаров, ранее возглавлял аналогичное ведомство в Чукотском автономном округе, поэтому готов к работе в суровых условиях крайнего Севера.

Нового руководителя управления МЧС России по Мурманской области Руслана Назарова в торжественной обстановке представил начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин.

Игорь Панин, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России: «Достойный руководитель прошел школы на Дальнем Востоке, я думаю что проблем не будет, возраст молодой, сам активный, крепкий, желание имеет работать, понимание правильное».

Ранее должность начальника Главного управления возглавлял Владимир Гусев, на прошлой неделе он занял пост председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Новоприбывший руководитель Руслан Назаров родился во Владивостоке и до недавнего времени возглавлял Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу, поэтому ему не понаслышке известна работа в экстремальных погодных условиях.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Это все Арктика, есть элементы схожие, но в большей степени есть особенности, которые присуще только Мурманской области».

На торжественной церемонии представления нового начальника собрался личный состав подразделений МЧС России региона: спасатели и пожарные, ветераны службы и сотрудники общественных организаций.

 

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