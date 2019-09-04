У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер

Такую инициативу выдвинула мурманская молодёжь. И теперь горожанам предстоит выбрать, как должна выглядеть эта зона отдыха.

Пустырь вокруг храма всех Святых на улице Скальной, 7а скоро может исчезнуть. На его месте появится удобная площадка для отдыха северян. Такое предложение выдвинула молодёжь в рамках фестиваля «Комфортной городской среды», а депутаты горсовета Мурманска их поддержали. Теперь местным жителям нужно определиться с тем, какой она будет.

«Самая реальная возможность для того, чтобы возродить или построить новый объект – это голосование. Мурманчане смогут принять участие в голосовании 8 сентября на избирательных участках, - пояснил Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. – В стратегической близости будут оборудованы 74 счётных участка, на которых жители Мурманска смогут сказать, какие объекты они хотят видеть».

«То, что выберут наши жители, за какие объекты в этих проектах они проголосуют, то и будет создано, - говорит Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Если это спортивная площадки, значит, спортивные объекты будут, если детская, значит, детские».

Переживать о том, что во время строительства площадки вход в храм будет закрыт, не нужно. Доступ в церковь останется, даже несмотря на ремонтные работы.