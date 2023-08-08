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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.23 19:30

У историко-краеведческого музея Полярного стартуют выездные программы в рамках проекта «О Севере знать»

10 муниципальных музеев из городов и посёлков Мурманской области, в числе которых Кандалакша, Кола, Никель, Мончегорск и другие, познакомят северян со своей деятельностью.

По пути из Никеля до Кандалакши: как формировалась Мурманская область? Откуда на Кольской Земле варяги, поморы и саами, что свидетельствует о влиянии культуры народов друг на друга и как в Заполярье появились загадочные и мистические места?

Пришло время «О Севере знать» - именно так называется новый практически значимый проект сотрудников Городского историко-краеведческого музея Полярного.

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Проект направлен на развитие внутреннего регионального туризма, в нём, в первую очередь, участвуют учреждения муниципалитетов. Если областные музеи довольно известны, то такие музеи как в Никеле, Кандалакше и наш музей – незнакомы для жителей области».

Первая встреча музеев назначена на конец августа. На Белом море – в Умбе и Кандалакше – с интерактивными выставками и площадками, виртуальными экскурсиями и лекциями выступят сотрудники десяти муниципальных музеев региона. Отметим, что реализует проект АНО «Культура в действии» при поддержке регионального Министерства культуры.

Анна Жежель, менеджер по связям с общественностью проекта «О Севере знать», г. Полярный: «Откликнулись все с большим удовольствием, не побоявшись расстояний. Для Мурманской области это проект новый, таких ещё не было».

Музейщики будут знакомить жителей и гостей области с достопримечательностями, природными особенностями, условиями жизни районов Кольского Заполярья.

Завершится проект в городе воинской славы – у хозяев - в музее Полярного в декабре этого года.

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