У каких управляющих компаний в Мурманске начался сезонный «склероз», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Избавиться от стресса или последствий эмоционального напряжения с помощью специалистов в Мурманске можно в муниципальном Центре психологической помощи молодёжи. Бесплатно воспользоваться его услугами могут мурманчане от 14 до 30 лет. Подробнее о работе этой организации и о том, где и как можно воспользоваться её услугами рассказывает свежий выпуск «Вечёрки».

У некоторых управляющих компаний в Мурманске начался сезонный «склероз». Они «забывают» почистить от снега и сосулек крыши домов. Что это за компании и какое наказание их теперь ждёт, читайте в главной городской газете.

58 лет назад по улицам Мурманска проехал первый троллейбус. И эту славную дату принято считать днём рождения предприятия ОАО «Электротранспорт», без которого Мурманску не обойтись. На страницах свежего выпуска «Вечёрки» рассказ о работниках этого предприятия с необычного ракурса, который не увидишь ни в кабине водителя, ни в пассажирском салоне.