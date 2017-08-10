У каждого велосипеда есть свой номер и должен быть замок

Лето – отличное время привести своё здоровье в порядок, заняться спортом на открытом воздухе и с пользой провести время. Именно поэтому многие мурманчане предпочитают в это время поездки на велосипеде городскому транспорту.

Однако двухколесный вид транспорта привлекает так же и уличных угонщиков. Злоумышленники не упускают возможности поживиться оставленным без присмотра средством передвижения. За последние 7 месяцев 2017 года в областном центре было украдено 35 велосипедов, причём в основном подобные происшествия случаются в общественных и людных местах. Многие владельцы ошибочно полагают, что подъезд является безопасным местом для того, чтобы оставить свой двухколёсный транспорт без присмотра. Этим часто и пользуются угонщики.

Чтобы избежать подобной ситуации, следует приобрести специальные цепи-замки, с помощью которых можно будет приковывать своё имущество к местам стоянки. Желательно для остановки в городе использовать специально отведённые для велосипедов места у торговых центров и учреждений. Такие площадки обычно находятся под присмотром камер видеонаблюдения.

А если вы всё же стали жертвой угонщика, то незамедлительно сообщите об это в полицию и расскажите о технических данных своего транспорта.

- На любом транспортном средстве, в том числе и на раме велосипеда присутствует индивидуальный номер, - рассказывает Игорь Аникеев, инспектор отделения охраны общественного порядка УМВД России по городу Мурманску. - В основном, по данным номерам мы и ищем похищенное имущество.