У кого доходы больше?

Чиновники регионального правительства отчитались о доходах за 2019 год.

Более 9 миллионов рублей заработала заместитель губернатора Оксана Демченко в прошлом году. На сайте регионального правительства опубликовали сведения о доходах областных чиновников и их семей.

Оксана Николаевна согласно отчётности один из самых высокооплачиваемых чиновников областного правительства.

Почти 6 миллионов заработала ещё одна заместитель главы региона – Ольга Кузнецова.

Три представителя аппарата регионального правительства преодолели отметку в 5 миллионов рублей за год. Это Елена Дягилева, Дмитрий Филиппов и Надежда Аксенова.

Самые маленькие доходы оказались у председателя комитета по конкурентной политике Алексей Коптев - около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

В список не вошли чиновники, получившие назначения в этом году. Что же касается задекларированных квартир и автомобилей, то здесь ничего примечательного нет. В основном, семьи членов кабинета министров имеют по одному транспортному средству.