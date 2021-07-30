У коммунистов маленькая победа

Мы продолжаем информировать о ходе подготовки к предстоящей выборной кампании. Избирком уже начал выдавать удостоверения кандидатам. В этот раз документы получили представители партии КПРФ.

Напомним, 19 сентября нас жду выборы депутатов областного парламента и Государственной Думы и довыборы в горсовет.

Коммуниста Олега Рябцева зарегистрировали в качестве кандидата, такое решение приняла территориальная избирательная комиссия.

Олег Рябцев, секретарь мурманского городского комитета КПРФ: «Была ситуация, когда депутат вообще не проживал в нашем Первомайском районе. Разумеется, ему не были интересны проблемы нашего района, проблемы людей труда. Поэтому, я думаю, что таких надо менять».

Этого мнения придерживается и однопартиец Рябцева - Андрей Ялковский. Он впервые решил попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты.

Андрей Ялковский, член партии КПРФ: «Нам не хватает среди депутатов людей из народа - депутата, который живёт реально на земле, работает руками, который может понимать все проблемы и чаяния обычных людей».

Заветные удостоверения кандидатов в депутаты в областном избиркоме получили и другие представители КПРФ. Из 43 выдвинутых коммунистов, 38 получили документы.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «15 округов из 22 закрыто нашими представителями. И 18 одномандатников ещё, но они уже удостоверения получили. Как говорил один из наших товарищей: «Закончилась бумажная, всеми ненавидимая из кандидатов битва. Но мы этот этап прошли, значит, маленькая победа».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы этот этап преодолели. Надеемся на дальнейший успех нашей выборной компании».

По словам мурманских коммунистов, сделан первый шаг по борьбе народовластия в стране.