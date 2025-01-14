У людей есть две возможности пережить 2025 год, утверждает астролог Сергей Згазинский

2025 год наступил уже дважды – по новому календарю и старому. Но вопрос о том, каким он будет, остаётся открытым. Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ», обратилась к главному звездочёту Мурманской области Сергей Згазинскому за ответами.

В первую очередь, по наблюдениям астрологов, 2025 год особенен тем, что дальние планеты нашей Солнечной системы меняют своё направление движения. Плутон впервые за 25 лет переходит из Козерога в созвездие Водолея, Уран спустя 14 лет покидает Тельца и уходит в Близнецов, а Сатурн из Рыб перемещается в Овна.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки» на «Арктик-ТВ»: «У людей есть две возможности пережить этот год. Первая, встроится во все процессы, связанные с переменами. И изменить в жизни очень многое, причём в лучшую сторону, но на новых технологических рельсах, условиях. Второй план существования - ничего не менять и прятаться от перемен, создавая нишу, где спокойно и хорошо. А как человек будет это проводить, зависит от самого человека. Но если человек позвонит к нам в программу «Знаки», то мы ему подскажем, что ему надо делать».

По словам астролога Сергея Згазинского, сейчас началась эпоха Водолея, которая будет продолжаться целых две тысячи лет. И согласно знаку, будет двойственной, как струи воды, которые льются из сосуда этого знака. По зороастрийскому календарю 2025 год – Рыси, а по-восточному – Змеи. Она, кстати, вступает в свои права только с 30 января.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки» на «Арктик-ТВ»: «Змея всегда делает так, что какие-то подковёрные игры начинаются. Ещё год Рыси начинается 21 марта. И он связан с тем, что всё будет как в тумане. Многие будут не понимать, что делать. Это самое опасное, не понимать, что делать».

А что же делать жителям Мурманской области в 2025 году?

Для начала астрологи отмечают, что Луна, отвечающая за состояние населения в нашем городе, занимает не самое удачное место. Это значит, что тяжело населению жить на севере и нужны перемены.

У Сергея Згазинского есть вариант решения.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки» на «Арктик-ТВ»: «Мы - астрологи смотрим на то, как время распланировано у человека. Мы считаем, что у мурманчан и жителей области должен быть ещё один выходной. И он должен быть обязательно в понедельник. Не в пятницу, а именно в понедельник».

Конечно, прислушиваться к наставлениям звезд или нет – это личный выбор каждого человека. Но утверждать можно только одно, каждый год мы все стремимся сделать что-то большее, лучшее, чем было раньше. Поэтому, самое главное, верить в себя и не бояться жить.