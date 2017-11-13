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День за днём с «Арктик-ТВ»13.11.17 19:30

У малых городов большие планы на развитие

В рамках деловой недели в Коле стартовал дискуссионный клуб «Малые города - большие возможности». Гости из Мурманской области, Москвы и стран Скандинавии поделились опытом создания комфортной городской среды в непростых климатических условиях. По итогам конференции её участникам предстоит найти ответ на вопрос, что можно сделать в небольших населенных пунктах для достойной жизни в арктических условиях.

«Малые города». «Большие возможности». Что нужно сделать для того, чтобы поставить знак равенства между двумя, казалось бы, противоположными по смыслу фразами. Этим вопросом озадачились политики,  предприниматели и социальные активисты из России и Скандинавии.   Вместе они собрались благодаря Международной деловой неделе.

- Особое внимание к проблемам малых городов определяет то, что называется национальный характер, изюминкой региона, - отмечает Сергей Дубовой,  председатель Мурманской областной Думы. - В Мурманской области находится шесть городов с населением менее 20 тысяч человек, в том числе старейший город Кола, где мы находимся.

Инициатором дискуссии стала администрация Кольского района, по мнению представителей которой за последние годы жизнь в муниципалитетах стала налаживаться. Во многом благодаря помощи из федерального бюджета. В восьми городах района реализуется программа по формированию комфортной городской среды.

- У нас хорошие наработки, мы будем презентовать доклад о  комфортной городской среде в Кольском районе, - говорит Александр Лихолат,  глава администрации Кольского района. - Мы расскажем о том, что нам удалось реализовать. У нас меняются фасады, строятся новые дома.

Проблемы, связанные с  инфраструктурой, стали наиболее острые в малых городах. Однако, качество жизни определяется не только плохими дорогами. Координатор независимой проектной группы  Жанна Гузенко рассказывает о том, как этим летом российско-норвежская команда создала передвижную библиотеку для жителей Териберки.

- С приходом новых людей  ты по-другому смотришь на своё место, где живешь. Поэтому проект также направлен на налаживание диалога внутри сообщества в Териберке и Мурманске, - говорит Жанна Гузенко, исполнительный директор независимой проектной группы «Fridaymilk».

Зарубежные гости приехали на деловую неделю с собственными историями успеха. Например, финны не первый год лоббируют идеи по строительству железнодорожной ветки между Кандалакшей и Финляндией. Это даст толчок развитию населенных пунктов по обе стороны границы. 

- Я полагаю, что  у нас много возможностей, несмотря на то, что мы живём в малых городах, - говорит Дина Солатие, менеджер по развитию Союза коммун Восточной Лапландии (Финляндия). - Главная отрасль, в которой мы развиваемся, туризм, где есть большие точки роста. Мы ожидаем приток туристов из России.

В рамках дискуссии участники представят проект по благоустройству центральной площади Кандалакши, созданию парка отдыха в  городе Полряные Зори и мастер-план развития Ковдора.

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