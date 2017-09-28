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День за днём с «Арктик-ТВ»28.09.17 19:30

У меня большие планы - Марина Ковтун отмела слухи об отставке

Во время рабочего  визита в родильный дом № 1 и городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Марина Ковтун прокомментировала слухи по поводу своей отставки: «Я здесь работаю, здесь моя Родина, мой дом. Мои полномочия - до 2019 года, - сказала журналистам Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Я - губернатор Мурманской области. Что ещё надо? Я хочу, и буду работать. У меня есть большие планы. Думаю, мы вместе с вами ещё много чего сделаем».

Покидать своё рабочее место губернатор Мурманской области не собирается, информации об отставке из администрации президента она не получала, а слухи об отставке, считает досужим вымыслом. Правительство работает по намеченному ранее плану, уже завтра глава региона будет присутствовать на открытии отремонтированного участка дороги между Мурманском и Норвегией.

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Последние комментарии

Александр
28.09.17 13:49
Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
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Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
DIMON
25.09.17 09:26
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