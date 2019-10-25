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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.19 19:30

«У меня разрывается сердце, глядя на коллег на сцене», - Николай Лазарев

К 75-й  годовщине разгрома фашистских войск в Заполярье - гастроли Центрального академического театра Российской армии. Два дня подряд на сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова - спектакль «Вечно живые».

«Вечно живые» - история о войне, рассказанная через судьбы и душевные страдания людей.  Пьеса написана участником Великой Отечественной войны Виктором Розовым в Костроме, во время отпуска после ранения. Тогда автор заочно учился в Литературном институте. Тема  пьесы «Вечно живые» - нравственный выбор, который вставал перед каждым во время войны.

«С одной стороны, это память. С другой, предвосхищая, там замечательный у Виктора Розова вопрос в финале пьесы и в финале спектакля: «Как мы будем жить, помня о тех, которые остаются в памяти «Вечно живые», - рассказывает  Борис Морозов, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии.

Спектакль «Вечно живые» на сцене дворца имени Кирова в Мурманске, который в течение двух дней подряд труппа Центрального академического театра Российской армии будет дарить мурманскому зрителю, приурочен к 75-летнему юбилею Персамо-Киркенесской операции. Этими гастролями легендарный театр начинает юбилейный сезон.

Пьеса начинается с сообщения СовИнформБюро о начале воны. Борис Бороздин, имея бронь, уходит добровольцем на фронт, накануне дня рождения невесты Вероники, которую он нежно зовёт Белкой. Борис пропадает без вести. Потеряв близких и дом, от отчаяния Вероника выходит замуж за двоюродного брата Бориса - Марка, но муж становится для неё опорой. Марк от призыва в армию откупается бронью. Актеры признаются, не играют, что каждый раз проживают судьбы своих героев.

«Этот момент сложный. Именно для меня. Потому что мои любимые артисты так играют, что мне, находясь на сцене в роли Марка, хочется обнять их и сказать: «Дорогие мои, я так же думаю, но я не могу этого сделать, потому что у меня другая позиция жизненная», - говорит  Николай Лазарев, актёр Центрального академического театра Российской армии. - Мне трудно её играть, честно. У меня разрывается сердце, глядя на коллег на сцене, на которой я сейчас нахожусь, я должен находиться на другой позиции».

Это не первый визит знаменитого театра в Мурманск. Наш областной драматический театр и Центрального академический театр Российской армии связывают годы плодотворного сотрудничества. Совсем скоро заканчивается реконструкция здания нашего театра, московские коллеги пообещали порадовать наших зрителей новыми постановками.

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