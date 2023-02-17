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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.23 19:30

У мошенников нет ничего святого – из-за денег они стали обманывать даже детей!

Мурманскими сотрудниками УМВД была задержана женщина, которая участвовала в аферистских противоправных/мошеннических действиях в отношении детей. Женщина вину признаёт, но говорит, что делала это по указке неизвестных лиц. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманске возбудили уголовное за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемая и её подельники обманным путем выманили деньги у детей.

Как сообщают силовики, в дневное время, когда дома находился восьмилетний сын заявительницы, на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. В ходе разговора абонент сообщил ребёнку, что его мама пострадала в дорожно-транспортном происшествии. Для проведения сложной операции нужно 500 тысяч рублей.

Затем с ребёнком стала разговаривать плачущая женщина… Маленький мальчик был уверен, что это и есть его мама. Он нашёл сбережения в одном из шкафов, спрятал их в коробку, следуя инструкциям злоумышленников.

Как сообщают силовики, в этот момент из школы пришёл девятилетний брат мальчика, который так же вступил в разговор. Незнакомец сказал, что деньги необходимо оставить в подъезде – оставить у входной двери квартиры. Братья выполнили все указания.

Затем в домофон позвонила женщина, которая представилась курьером и забрала коробку с деньгами.

Как только ребята оставили деньги в подъезде, им позвонила мама с работы, потому что волновалась, что мальчики не связались с ней после того, как пришли домой со школы. Дети рассказали всё, что случилось, и женщина сразу же обратилась в полицию.

По горячим следам сотрудники УМВД обнаружили аферистку в одном из аэропортов города Москвы, на руках у неё было 95 тысяч рублей. Девушка уверяет, что выполняла поручения от неизвестных ей лиц, которые координировали её через мессенджер. Сама же она в качестве вознаграждения за работу оставляла себе часть денежных средств.

24-х летнюю мошенницу взяли под стражу и возбудили уголовное дело. Остаток денег передали потерпевшим.

В данный момент сотрудники полиции пытаются установить лица координаторов мошенничества.

Комментарии

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Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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