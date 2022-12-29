У мурманчан ещё много хлопот до Нового года

До Нового года нужно успеть сделать массу дел. Например, купить подарки, выбор которых многие откладывают до последнего дня. А чем ещё озабочены жители Мурманска в преддверии праздника, узнала Мария Рябенкова.

Что собираются сделать мурманчане перед Новым годом:

- У меня всё сделано.

- Хочу покататься на коньках. Наверное, приобрести подарки всем друзьям. Вот ещё не успела, бегаю. Побольше новогоднего настроения получить.

- Успеть надо в магазин попасть.

- Надо сдать все зачёты по химии и написать лабораторную работу.

- Всем подарки купить, надо успеть. Посетить все экскурсии.

- Купить подарки, приготовить еду.

- Всё сделали, успели всё, что хотели. Экзамены сданы, можно веселиться.

- Надо нарядить комнатку свою, стол, чтобы полный был и полная чаша. Не хочется падать духом.

- Мы готовы уже. Пенсионеры мы, поэтому всегда готовы.

- Подарки внукам купить.

- Подарки всем надо докупить.

- Надо шикарный стол накрыть.