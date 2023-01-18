У Мурманска есть реальный шанс стать столицей «Тотального диктанта — 2023»

В декабре прошлого года активисты городского штаба успешно выступили на конкурсе презентаций и вышли в финал. Города-соперники Мурманска — Омск, Калининград и Нижний Тагил.

На официальном сайте проекта стартовало голосование за звание «Столица Тотального диктанта», которое продлится до 20.00 1 февраля. Отдать свой голос за Мурманск может каждый зарегистрированный на сайте проекта.

Голосовать можно каждый день, но не чаще одного раза в сутки. Победитель будет объявлен 2 февраля на церемонии передачи статуса столицы «Тотального диктанта» в Ярославле, где состоится Международная научно-практическая конференция. Именно в выбранной столице на главной площадке проекта Василий Авченко, автор «Тотального диктанта ― 2023», прочитает свой текст 8 апреля, а из специально организованной студии пройдёт часть онлайн-марафона. Также в главном городе акции состоится ежегодный Фестиваль грамотности.