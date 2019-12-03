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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.19 17:09

У мурманских кадетов появилось своё знамя

Сегодня в центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония вручения знамени кадетов МЧС России Кадетской школе города Мурманска. Церемония стала очередным этапом сотрудничества между Главным управлением  МЧС России по Мурманской области и образовательным учреждением. Большая совместная работа ведется с 2012 года, именно тогда на базе школы открылся первый профильный класс. 

Почётное право вручить знамя Кадетской школе было предоставлено начальнику ГУ МЧС России по Мурманской области, полковнику внутренней службы Руслану Назарову. Глава регионального ведомства отметил высокое качество подготовки учащихся и пожелал им дальнейших успехов.

Поздравить присутствующих с этим знаменательным событием пришел глава муниципального образования город Мурманск.

– Кадетская школа имеет славную историю. Уже много лет здесь успешно ведется военно-патриотическая работа, – сказал Андрей Сысоев. – Команды учащихся из года в год показывают блестящие результаты и с честью представляют наш город-герой на соревнованиях, слетах и конкурсах различных уровней.

Глава города поблагодарил педагогический коллектив за отличные успехи воспитанников и отметил большой вклад первого директора Кадетской школы города Мурманска, заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска Михаила Белошеева  в развитие кадетского движения в заполярной столице.

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