У мурманских школьников начались оздоровительные осенние каникулы

На неделю дети забывают об уроках и домашних заданиях, они погружаются в полезный отдых.

В Мурманске на период осенних оздоровительных каникул открыли шесть пришкольных лагерей. В них будут отдыхать 930 юных северян. Одно из учреждений, где организован такой досуг, стала гимназия №8.

Екатерина Веретенникова, консультант комитета по образованию администрации г. Мурманска: «Следует отметить, что при распределении оздоровительных лагерей мы, прежде всего, смотрим на то, чтобы они были в каждом районе Мурманска. Сейчас по две школы в каждом районе действуют. Это гимназия №№8 и 6, школы №№22, 53, 38 и 11».

За время каникул дети смогут отдохнуть и набраться сил. Школьные лагеря работают до вечера, чтобы родители могли спокойно днём трудиться и не переживать за своих чад. А те в свою очередь посещают секции, играют на воздухе, участвуют в конкурсах, весёлых стартах и эстафетах. Также ходят на экскурсии.

Дмитрий Шаповалов, региональный координатор проекта «Детский спорт в Мурманской области»: «На самом деле, смена – пять насыщенных дней, которые дети проведут, в том числе в учреждении, где мы находимся и в других лагерях. И дальше есть экскурсии на турбазу «Парус», куда дети будут приезжать, чтобы проводить время не только в стенах, а на свежем воздухе. И посещать различные мероприятия, которые проводятся в нашем замечательном городе».

Так как лагеря оздоровительные, немалое внимание уделяется питанию детей, чтобы они получали витамины и минералы, необходимые для здоровья зимой.

Напомним, осенние каникулы продлятся по 3 ноября.