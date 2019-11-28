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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.19 19:30

У Мурманского городского клуба «Лыжня зовёт!» новый президент

Чуть больше месяца осталось до старта очередного 49-го  конкурса «Лыжня зовёт!». В правилах состязаний будущего года будут и нововведения. Обсудить предстоящие перемены собрались  сегодня общественники,  участники клуба соревнований. Повестка заседания насыщенная, помимо организационных моментов, состоятся и выборы президиума и руководителя клуба.

Конкурс «Лыжня зовёт!» для Мурманска событие знаковое. У многих участников с этим соревнованием связана вся жизнь. «Для меня толчком стал лыжный сезон 73-74 года, вспоминает Сергей Шишов, участник и член клуба конкурса «Лыжня зовёт!». - С того времени и участвую в конкурсе. Сначала в Кандалакше, а с конца 80-х годов - в Мурманске. Стимулов много, но в моей жизни лыжный спорт – это один из главных и определяющих ориентиров».

Состязания проходят на лыжных трассах областного центра – в районах спорткомплекса «Снежинка» и Семёновского озера. В Мурманске накоплен  почти  полувековой опыт проведения конкурса, которым мы щедро делимся с другими городами страны.

«Зародившись в далекие советские годы, этот конкурс массово шёл по стране, но не все города сохранили его до настоящего времени, - отмечает Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мурманск – уникальный город. Нам часто звонят специалисты из других регионов, расспрашивают, как мы проводим конкурс».

Городские власти улучшают инфраструктуру и транспортную доступность лыжных стадионов. Например, трасса «Снежинка» выросла на 5,5 километра,  получила современное освещение, что очень важно в полярную ночь.

Уже 12 лет в Мурманске существует общественная организация, которая занимается развитием  конкурса, а заседания клуба традиционно проходят накануне старта сезона. Из нововведений, которые обсудили организаторы и общественники,  – электронная регистрация, бумажные дневники в этом сезоне уйдут в прошлое. Изменятся и отдельные категории спортсменов-любителей.

«В некоторых категориях поменялся состав. Например, семьи учитываются только с детьми. Был период, когда учитывали мужа с женой, или мама и ребёнок. Очень много назрело новых вопросов, очень боимся мы насаждать свои правила, как инициативу сверху. Хочется, чтобы конкурс развивался, учитывал инициативу лыжников», - говорит Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Президентом общественной организации Мурманского городского клуба «Лыжня зовёт!» был избран Андрей Милохин, руководитель отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

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