У Мурманской области есть чему поучиться – состоялось пленарное заседание Минпромторга в СЗФО

В Мурманске состоялось пленарное заседание в рамках выездной стажировки Минпромторга России в Северо-Западном федеральном округе. Стажировка, по плану, прошла в рамках диалога. Собрались на неё представители из многих регионов страны.

Несколько последних лет государство берёт курс на импортозамещение. Чтобы отказаться от иностранных товаров, необходимо создать условия, при которых отечественный производитель будет чувствовать себя комфортно и сможет показать уровень собственных возможностей. Это понимают и в правительстве страны, и предприниматели, поэтому в последнее время российская промышленность демонстрирует стабильный рост практически во всех сферах экономики. Увеличился, в том числе, и экспорт российской несырьевой продукции.

Мурманская область была выбрана для проведения этого мероприятия, так как является одним из регионов, который продемонстрировал не только устойчивое экономическое развитие, но и создал условия для дальнейшего экономического роста.

- По итогам 2016 года Мурманская область вошла в топ-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территории, - отмечает Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. - Наши промышленные предприятия уже второй год показывают положительную динамику. В 2015 году прирост был до 7%, по итогам 2016 года - ещё почти на 5%. В прошлом году объём инвестиций в основной капитал в нашем регионе сохранился на уровне 2015 года и составил более 101 миллиарда рублей.