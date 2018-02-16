У Мурманской области масса преимуществ и нам есть, что предложить потенциальным инвесторам – Марина Ковтун

В Сочи продолжает работу ежегодный Инвестиционный форум, в нём принимают участие все регионы РФ. Главная тема в этом году - «Формируя образ будущего». Перед субъектами ставится задача - развивать конкурентные преимущества.

«Формируя образ будущего» - так звучит ключевая тема сочинского форума в этом году. Каждый субъект должен развивать свои сильные стороны, при этом, не забывая делиться друг с другом ценным опытом - только так, по мнению специалистов, можно привлечь бизнес в регионы.

Губернатора Марина Ковтун выразила мнение, что у Мурманской области масса преимуществ и нам есть, что предложить потенциальным инвесторам.

Российский инвестфорум – это традиционная площадка для презентации экономического потенциала страны. Это событие с 2002 года собирает в Сочи руководителей крупных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти, а также деловых и научных кругов. Выступая перед руководителями регионов, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что работа над Стратегией пространственного развития России завершится уже в этом году. Новая концепция даст толчок к развитию и отдельных регионов, и страны в целом.

Сочинский форум - площадка и для инициатив. Так, например, в кулуарах сейчас активно обсуждается необычная идея - строительства ферм криптовалют на Кольском полуострове, где, как известно, электроэнергия вырабатывается в избытке. А именно она нужна майнерам – добытчикам цифровых денег XXI века.