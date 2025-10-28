У Мурманской области появился ещё один стратегический партнёр

В правительстве Мурманской области подписали соглашение со стратегическим партнёром – группой компаний, которая специализируется на морской логистике по трассе Северного морского пути и промышленном строительстве объектов инфраструктуры в арктических регионах.

Данное соглашение пополнит нашу экономику значительными объёмом частных средств, будут созданы новые рабочие места. Появятся дополнительные возможности: ускоренное экономическое развитие и усиление роли области как Арктической столицы России.

«Эко Шиппинг» – серьёзная компания, которая занимается и крупными проектами и что особенно важно – логистикой по Севмпорпути. Уверен, что соглашение откроет дополнительные перспективы, связанные с перевозкой грузов. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше проектов были реализованы на территории нашего региона, это повлияет на рост инвестиций, создание рабочих мест и создаст новые возможности в части экономического развития», – отметил Андрей Чибис.



Павел Андреев подчеркнул, что компания уже ведёт ряд проектов с 2017 года на территории региона. «Мы представлены здесь давно и отмечаем множество позитивных моментов. Надеюсь, будем больше инвестировать в регион, у нас большие планы. Именно здесь базируется круглогодичный незамерзающий порт Мурманск, который особенно важен для наших масштабных проектов», – подчеркнул акционер группы компаний.