«У нас на Севере»: «Лапландия» - это центр притяжения талантливых детей

Всем привет! Я – ученик проекта «Академия телевтидения» курса «Я – Журналист». Сегодня мы с вами посетим «Лапландию». Это Мурманский образовательный центр дополнительного образования. Его знают не только в Мурманске, но и далеко за пределами нашего города. А здание «Лапландии» - в форме корабля - уже давно один из символов нашего города.

Всем привет! Я – ученик проекта «Академия телевтидения» курса «Я – Журналист». Сегодня мы с вами посетим «Лапландию». Это Мурманский образовательный центр дополнительного образования. Его знают не только в Мурманске, но и далеко за пределами нашего города. А здание «Лапландии» - в форме корабля - уже давно один из символов нашего города.

Что там внутри? Узнаем сегодня вместе.

«Лапландия» - это центр притяжения детей. Самому большому детскому центру нашего региона исполнилось уже 38 лет. А чем гордиться «Лапландия» сегодня, мы спросили у директора учреждения Сергея Валентиновича Кулакова.

Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия»: «У нас проходит много разных соревнований, у наших ребят много разных побед. Кто-то поехал на соревнования по робототехнике, кто-то участвовал в какой-то предметной олимпиаде. Кто-то показывает себя в роли начинающего артиста на сцене, кто-то показывает первые успехи в соревнованиях по плаванию или по детскому туризму. Это нас очень радует!».

Кажется, в Лапландии каждый сможет найти занятие по душе. Здесь можно заниматься спортом, туризмом, обучаться художественному и техническому творчеству. Здесь готовят кадры для Арктики, учат детей работать на высокотехнологичном оборудовании. Вот и мы сразу напросились в класс робототехники.

Анастасия Самушенкова, ученица «Академии телевидения»: «Что может быть интересней робота? А робота, который сделал сам? Учащиеся «Кванториума», а это сразу видно, гордятся своими творениями. Интересно, а мне дадут попробовать».

Конечно, дадут попробовать, расскажут и покажут.

В детском технопарке «Кванториум» учащиеся могут ознакомиться с различными современными направлениями науки и техники. Робототехника, например, позволяет развить навыки инженерной мысли и программирования.

Процесс создания робота очень трудоёмкий и состоит из нескольких этапов.

Уже сегодня роботы трудятся на производствах. С их помощью тяжёлая работа выполняется быстрее и проще.

Конечно, например, можно кузов автомобиля сваривать вручную, а можно заставить это делать робота. Вот практические применения, вполне себе работают такие.

Не только компьютерной техникой увлекается экипаж дома-корабля. Есть здесь даже радиотехники. Юноши с паяльниками в руках соединяют платы, собирают советские радиоприёмники. Тем, кто попал сюда впервые, есть на что посмотреть и чему удивиться.

Александр Харитончук, педагог Центра образования «Лапландия»: «Любой проект у нас проходит полный жизненный цикл».

Александр Харитончук уверен, что навык, позволяющий вернуть к жизни электронику, будет актуален всегда. А ученики используют полученные знания в деле.

Никита Моноров, учащийся радиоэлектронной лаборатории.

- Тебе приходилось на практике применять полученные знания?

- Да, смог отремонтировать блок питания от монитора. В данный момент работаю над магнитным имитатором.

Не только будущие техники и инженеры посещают «Лапландию», есть тут экологи и биологи.

Один из кружков называется «Биоквантум». Здесь учатся те, кто любит и ценит живую природу. Здесь ставят эксперименты по выращиванию растений, учатся определять кислотность воды и загрязнённость воздуха.

Здесь ребята учатся работать с современными средствами исследования невидимого мира, например, микроскопами и хроматографами, узнают, как вырастить клеточные культуры и применить современные биотехнологии для очистки воды. Все то, что поможет улучшить жизнь людей.

Посоветовали бы мне, как начинающему ученику «Лапландии» прийти к вам в класс? Тут очень интересно и увлекательно.

Мы столько много увидели в «Лапландии» – и роботов, и работу с радиотехникой, и такие потрясающие растения. Но это ещё не всё, продолжение следует. Расскажем об этом в программе «У нас на Севере».