«У нас на Севере»: «Лапландия» - кузница талантов

Мария Помочтова, ученица проекта «Академия телевидения»: «Всем привет! Мы снова в Центре «Лапландия». Это Мурманский областной центр дополнительного образования. И здесь столько кружков, столько направлений обучения, что они не поместились в одну программы.

В первом выпуске программы «У нас на Севере» ребята посетили детский Центр «Лапландия», побывали в «Кванториуме», узнали, как и для чего делают роботов, пообщались с радиотехниками, которые умело орудуют паяльниками, увидели растения, выращенные здесь же – в «Биоквантуме».

Анастасия Самушенкова, ученица «Академии телевидения»: «Я изучила расписание, узнала, что прямо сейчас в «Лапландии» ребята занимаются скалолазанием. Давайте узнаем, какие высоты они уже покорили».

Ваня только начинает свой путь в скалолазании, но уже сейчас выбрал свою профессию.

Иван Мисюк, учащийся Центра «Лапландия»: «Я хочу пойти работать к папе, у него промышленный альпинизм по Мурманской области. Просто хочу с ним работать».

Свои навыки ребята оттачивают не только в зале молодёжного центра, но и за его пределами – участвуют в соревнованиях, где отчётливо видны прогрессы и результаты кропотливого труда.

Дмитрий Лебедев, учащийся Центра «Лапландия»: «Я в прошлом году ездили на соревнования, я там почти ничего пролезть не мог, а вот недавно тоже ездил, занял почти третье место».

Команда Центра «Лапландия» представляла Мурманскую область на соревнованиях Северо-Западного федерального округа «Хибинская весна», где в дисциплине «Трудность» заняла третье место, а в категории «Скорость» стала лучшей из восьми представленных команд.

Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «А ещё в «Лапландии» танцуют. И ещё как! Сейчас мы находимся в зале хореографии, где идёт репетиция. Наверняка, скоро какой-то концерт».

Из каждого танцевального класса звучит своя музыка, потому что сразу два коллектива занимаются на базе детского центра. В ансамбле современного эстрадного танца «Квест» более 140 детей. Многие пришли сюда совсем малышами и продолжают свой творческий путь на протяжении многих лет.

А вот тонкости балетного искусства преподают в ансамбле классического танца «Снежинка». Занятия классической хореографией с ранних лет не только способствуют гармоничному физическому развитию ребёнка, формированию правильной, грациозной осанки, но и воспитывает в нём дисциплинированность и трудолюбие.

Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия»: «Мы побеждаем даже на Международных конкурсах и фестивалях. Это очень здорово!».

Каждый ученик «Лапландии» после выпуска пойдёт своей дорогой. Кто-то продолжит развивать полученные здесь навыки, кто-то выберет другой путь. Но наверняка, каждый будет вспоминать годы, проведенные под крышей необычного дома, похожего на корабль, стоящего на берегу Семёновского озера. И, наверное, сегодняшние ученики когда-то расскажут уже своим детям о том, как танцевали, собирали роботов, чинили телевизоры или собирали туристические палатки вместе с другими ребятами. И не просто расскажут, а покажут нашу программу. Как хорошо, что «У нас на Севере» есть такие чудесные места и такие творческие дети!