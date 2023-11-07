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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.23 22:00

«У нас на Севере»: о волонтёрском движении в Мурманской области, или Первое задание будущим журналистам

У нас на Севере – такие талантливые и творческие ребята. У нас на Севере – так много возможностей учиться, проявлять лидерские качества, развивать свои таланты. Одна из таких возможностей – курс «Я – журналист» в проекте «Академия телевидения». Его ученики – дети участников специальной военной операции, ребята, которые хотят научиться брать интервью, снимать репортажи, писать статьи и очерки.

У нас на Севере – такие талантливые и творческие ребята. У нас на Севере – так много возможностей учиться, проявлять лидерские качества, развивать свои таланты. Одна из таких возможностей – курс «Я – журналист» в проекте «Академия телевидения». Его ученики – дети участников специальной военной операции, ребята, которые хотят научиться брать интервью, снимать репортажи, писать статьи и очерки.

Они уже начали работать «в поле» – так журналисты называют выезды на место съёмок. Первое редакционное задание юных корреспондентов – подготовить выпуск программы «У нас на Севере» про волонтёров. Конечно, и сами съёмки, и работа над программой идут под руководством наставников – опытных журналистов.

У нашей группы юных журналистов дебют – первое настоящее журналистское дело: подготовка к съёмкам, проведение интервью. А уже потом работа с полученной информацией.

Елизавета Ширкунова, ученица курса «Я - журналист» «Академии телевидения»: «Здравствуйте! Сегодня почётно быть волонтёром».

Александр Кишмерешкин, ученик курса «Я – журналист» «Академии телевидения»: «Волонтёры – это те добровольцы, которые помогают людям, зверям, чтобы звери жили, не были бездомными. Ещё «экологические» люди, которые убирают постоянно мусор, проводят разные конкурсы».

Для группы юных журналистов волонтёры до сегодняшнего мероприятия были понятием далеким. Они, конечно, слышали, что есть неравнодушные, добрые и участливые люди, которые не смогли пройти мимо чьего-то горя, почувствовали необходимость оказать помощь.

- Сегодня мы здесь для того, чтобы дети узнали, кто такие волонтёры. Почему быть волонтёром хорошо, кому они могут помочь. Ведь очень многие люди носят в себе желание помогать, но не знают, куда обратиться, кому эту помощь передать.

Сегодня как раз детки познакомятся с тем, как устроена эта работа и на сколько развито волонтёрское движение в Мурманске.

Как оказалось, в помощи нуждаются очень многие: люди старшего поколения, одинокие, животные, которых бросили, и, конечно, наши отцы, братья, друзья, земляки, которые защищают нас, находясь в зоне специальной военной операции.

Елизавета Ширкунова, ученица курса «Я - журналист» «Академии телевидения»: «Я бы хотела спросить, трудная ли это работа? Я бы собакам помогала, так как я обожаю собак, у меня у самой дома собака. Но как-то времени не хватает из-за того, что школа, какие-то кружки. Но так бы пошла».

Как же много, оказывается, направлений волонтёрского движения, как оно обширно развито в нашем городе. Земляки от мала до велика спешат сюда, в Центр волонтёрства на улице Книповича, 19, чтобы внести свою лепту и хоть как-то облегчить жизнь нуждающихся.

- Были ли трудности в вашей работе?

Светлана Исаева, начальник отдела по развитию добровольческого движения Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений: «Конечно, мы работаем с людьми, а люди все разные».

- Чем вам нравится эта работа?

– Я могу помогать людям, я могу делиться этим с другими людьми и вовлекать в эту деятельность максимальное количество разных людей.

- Почему вы выбрали именно эту работу?

- Она помогает мне найти много друзей и заниматься тем, что мне нравится.

Даже во время записи программ ребята не застрахованы от того, чтобы ошибаться. И это хорошо, ведь ошибки исправляются тут же, а навыки оттачиваются на практике.

Педагоги курса говорят, что как раз в «Академии» можно и нужно ошибаться, чтобы потом не повторять промахи.

- У нас интервью или опрос? Ты должен заставить спикера рассказывать. Человек должен захотеть не отвечать тебе двумя словами: либо да или нет, а рассказать тебе.

Приятным сюрпризом на встрече стало знакомство с замечательным волонтёром – она делает добрые и полезные дела: шьёт, изготавливает нужные вещи для наших бойцов и для городских ярмарок. Именно от продажи с этих мероприятий средства идут на поддержку волонтёрского движения, ведь сами волонтёры работают абсолютно бесплатно.

Денис Зорин, ученик курса «Я - журналист» «Академии телевидения»: «Чем вы здесь занимаетесь?».

Ирина, волонтёр Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений: «Мы здесь работаем в доброй мастерской. Изготавливаем игрушки, различные, готовим их для мероприятий. Сначала волонтёром стала моя внучка, потом и я присоединилась. Мне очень нравится помогать людям, нравится общаться и помогать тем, кому нужна моя помощь. Старайтесь как можно больше помогать людям».

У Центра волонтёрства есть свои интернет-ресурсы, где можно почитать важную информацию об его деятельности.

Отметим, что сегодня на федеральном и региональном уровнях власти предлагают ряд стимулирующих мер для развития и процветания волонтёрского движения России.

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