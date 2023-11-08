«У нас на Севере»: познавательные прогулки по родному Мурманску, или «Мамин северяк»

А вам интересен город, в котором вы живете? Мы ещё с юными журналистами не встречали северян, которые бы были равнодушны к своему региону. Приятно, что добрая слава о программе «На севере - Жить» разлетается по всей стране. Здесь действительно можно жить, учиться, работать и путешествовать.

Каждый день, проходя по улицам Мурманска, мало кто задаётся вопросом: а что было раньше на месте этого здания? а какая история этого места? В повседневной суете действительно об этом не задумываешься. А вот юная журналистка Ульяна Зайцева заинтересовалась этим вопросом и приняла участие в проекте «Мамин северяк» - это прогулки по центру Мурманска.

Ульяна Зайцева, ученица «Академии телевидения»: «Этот монумент северяне называют «У шара». Существует легенда о том, что если студент потрет зачётной книжкой шар, то он сдаст все экзамены. И мы надеемся на это, что всё пройдёт успешно, несмотря на северную непогоду.

Узнать историю своего города пришли коренные мурманчане разных возрастов. Кто-то даже решил совместить приятное с полезным - прогуляться с ребёнком. Старт нашей прогулки начался у ДК «Моряков». Устроил эту необычную прогулку мурманчанин Сергей Сачков.

Пожалуй, цифры и фамилии действительно сложнее всего запоминаются на экскурсиях. Для «хорошего настроения» Сережа угостил своих гостей соленым шоколадом. Ульяне тоже достался кусочек.

Следующей остановкой нашей экскурсии был Центральный плавательный бассейн города. И есть удивительная история, связанная с этим местом. В 1962 году в Мурманск приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, а в это время в городе строился плавательный бассейн. В Москве этот проект не одобрили, была очень жёсткая экономия металла. И когда везли Никиту Хрущева по городу, он увидел строящийся объект и спросил: «Что строим?». Глава области ответил: «Это мы теплицу строим, чтобы выращивать кукурузу».

Но этот эпизод просто красивая легенда. Местное начальство аргументировало строительство тем, что флота пополняются молодёжью, а она не умеет плавать, их надо учить и для этого строится бассейн. А на месте Центрального стадиона профсоюзов раньше было всё по-другому.

Сергей Сачков, экскурсовод: «Нет гостиницы «Арктика» и в помине даже. Но здесь всегда был у нас овраг, а на дне этого оврага протекал ручей. Чистый, чистый, красивый, красивый. И местные жители отдыхали на его берегах».

Сергей рассказал и об истории некоторых зданий, на которые мы даже не обращаем внимания на проспекте Ленина. Подробно рассказал о здании правительства Мурманской области, памятнике Анатолию Бредову и о доме на Пушкинской улице, 10 - магазин, в котором в советское время продавали свадебные товары и назывался он «Счастье». Мурманчане в то время стояли в очереди за «счастьем». Ещё удивительным фактом было то, что в городе должны были проложить рельсы, по которым планировали запустить трамвай. Отцом новой трассы стал Поль Декавиль, в честь него и назвали-декавилька. В Мурманске она есть и сейчас, но глубоко под асфальтом.

По пути экскурсии было много интересных объектов, необычных историй.

В завершении вся группа согревалась в кафе горячим чаем.

Анна Шабакаева, участница прогулки: «Мне очень понравилась экскурсия. Я считаю, что такие познавательные прогулки очень полезны для граждан. Узнать, что-то новое про свой город, очень интересно».

Татьяна Шабакаева, участница прогулки: «А мне понравился стиль, в котором Сергей проводит экскурсию. Современно, свежо, очень легко, непринужденно и с юмором, как он любит».

Анна Крупенникова, участница прогулки: «Правильно, что для жителей города Мурманска проводят такие экскурсии, потому что эти прогулки дают возможность посмотреть на свой город внимательно, обратить на него внимание, поздороваться с ним, познакомиться. И мы, правда, много чего не знаем о нём и не смотрим по сторонам, смотрим только в телефоны. А сегодня мы вместе с городом пробыли этот час».

Олеся Калаева, участница прогулки: «Мне очень понравилась экскурсия. Мне понравилось, как мы ходили по разным улицам нашего города. Экскурсия была очень познавательная».

Для Сергея Сачкова - это работа для души. Он родился и вырос в Мурманске, поэтому история города ему не безразлична и локации, о которых он рассказывал, выбрал он неслучайно.

Сергей Сачков, экскурсовод: «Я рассказываю о том, что меня в своё время впечатлило то, что во мне эмоции вызвало. Мне захотелось этим же самым поделиться и с другими людьми, чтобы они тоже знали, что Мурманск – это не только серые 9-этажки и хрущевки, в которых каждый из нас живёт. В нашем Мурманске есть красивейший центр города, по которому мы ходим чуть ли не каждый день, но ничего мы об этом не знаем».

После этого мы решили выйти на улицы города с архивными фотографиями Мурманска и поговорить с северянами, помнят ли они эти места и какие у них воспоминания. В этот раз в роли журналиста работала Мария Бондаренко, а помогала ей корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» Анна Шинкаренко.

Маша узнала у родителей про магазин «Альбатрос».

Мария Бондаренко, ученица «Академии телевидения»: «Болтон», «балда» и «лоботряс» именно так местные жители города Мурманска называли сеть магазинов «Альбатрос». Они открывались исключительно в портовых городах и обслуживали моряков загранплавания и членов их семей».

- «Альбатрос» помню хорошо. У моряков покупали талоны и ходили в «Альбатрос», у меня много вещей из этого магазина было. Это улица Дзержинского.

- Какие вещи там покупали?

- Помню бархатное чёрное пальто, зонтики японские - очень хорошие, которые 40 лет работают.

- А сейчас там что?

- А там какой-то торговый центр, барахло всякое, сейчас же где ТЦ - барахло. А тогда были вещи все фирменные.

- А откуда их привозили?

- Из-за границы. Из какой страны было чёрное пальто, я не помню, а зонтик японский. Всё было импортное.

- Я с 60-х годов здесь живу. Это ДК «Моряков».

- А Вы помните какие-то места, здания советские, куда вы часто ходили?

- В «Родину» часто ходили, кинотеатр «Родина» нам нравился. В ДК «Кирова».

- А что там было? Концерты?

- Там очень интересные были вечера, новогодние вечера мы с мужем отмечали. Очень даже хорошо было…