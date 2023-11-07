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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.23 21:30

«У нас на Севере»: юные журналисты «Академии телевидения» пошли в гимназию, чтобы узнать о развитии сферы образования в Мурманской области»

Учащиеся проекта «Академия телевидения» в качестве своего дебюта посетили школу, где проявили себя в роли будущих журналистов: собрали информацию, взяли интервью у сотрудников образовательного учреждения, а также закрепили навыки записи «стендапов».

Дмитрий Буров, учащийся «Академии телевидения»: «Это программа «У нас на Севере». Мы учащиеся курса «Я – журналист». Сегодня мы посетили гимназию номер 8, чтобы узнать о развитии образования в Мурманской области».

Главная цель исследования юных журналистов – выяснить, как обстоит дело со сферой образования в Мурманске. Например, какие новшества есть в современных школах, как меняется процесс образования, добавляются ли новые предметы, которые изучают современные школьники.

Начали свои исследования ребята со школьной библиотеки.

Дмитрий Кочетков, учащийся «Академии телевидения»: «Я хочу рассказать о чудесной библиотеке, которая находится в гимназии. Здесь не только читают книги, но и работают за компьютером, печатают газеты и отдыхают. Сюда иногда приглашают ветеранов, спортсменов и ученики с ними могут пообщаться. А на перемене любой желающий может сюда зайти, прочитать какую-нибудь книгу».

Учащиеся «Академии» узнали у библиотекаря о процессе создания школьной газеты, который оказался очень увлекательным.

Екатерина Курчак, учащаяся «Академии телевидения»: «Добрый день! Светлана Николаевна, расскажите пожалуйста, как происходит печать вашей школьной газеты, что интересного можно из неё узнать?».

Светлана Филипович, педагог-библиотекарь мурманской гимназии №8: «Здравствуйте! Печать газеты – это большой совместный труд не только мой и учеников, но и наших преподавателей и администрации. Материал в газету собирается в течении месяца. Это сообщения о событиях, которые происходят в гимназии. Это какие-то постоянные наши рубрики. А затем выпуск верстается техническими специалистами – это учащиеся старших классов гимназии. Они приходят ко мне, я организую процесс с точки зрения процесса печати в типографии».

Библиотека в школе используется не только по своему прямому назначению, но ещё и как кинозал, сцена или пространство для дебатов.

- Несмотря на громкое название «мини-типография», она и правда мини, кажется, что это просто большой принтер. Она даёт возможность вести печать разных форматов и с двух сторон одновременно. Дальше дело за малым - создаём презентабельный вид.

- Электрический стиплер помогает сделать газету совсем полноценной.

Сотрудники школы провели для учащихся «Академии» экскурсию: показали обустроенные профильные классы, кабинеты физики, химии, школьную столовую и медицинский кабинет. Любопытным гостям показали и профильный транспортно-логистический класс Мурманского морского торгового порта, музейный уголок и шахматный кабинет.

Кстати, у ребят был выбор, каким учителям они хотят задать вопросы.

Дмитрий Буров, учащийся «Академии телевидения»: «Мы пришли в класс робототехники, чтобы пообщаться с учителем и узнать об этом направлении обучения в гимназии».

В 2020 году, благодаря гранту на реализацию технологического центра, этот кабинет сильно преобразили. Раньше здесь преподавали только информатику, но затем стали проводить занятия и по робототехнике – дисциплине, которая позволяет у ребёнка формировать такие навыки, как мелкая моторика, логическое мышление и творческие способности.

- Виктория Васильевна, какие возможности открылись вашим ученикам с появлением этого класса?

Виктория Пунанцева, учитель информатики мурманской гимназии №8: «Занятия по робототехнике состоят всегда из двух частей. На первом этапе мы с детьми конструируем различных роботов. На втором - их программируем на ноутбуках. Благодаря появлению этого кабинета ребята могут этим заниматься, не уходя из школы. Раньше им нужно было идти в другие учреждения образования, теперь они могут этим заниматься прямо здесь».

Следующим объектом стал кабинет географии. Юный журналист Владислава задала учителю вопросы про его/её путь в профессию, про любовь к своему делу и, конечно, про новые возможности проведения уроков географии.

- Здравствуйте! Виктория Владимировна, как вы пришли в эту профессию?

Виктория Бровко, учитель географии мурманской гимназии №8: «Здравствуйте! Я учителем хотела быть всегда. Но в силу разных обстоятельств мне пришлось какое-то время работать в сфере туризма. Затем я уже получила профессию учителя географии и экологии, о чём не жалею. Мне очень эта работа нравится».

- Что Вам нравится в этой профессии?

- Мне нравится общение с детьми. Во-вторых, если представить каждый урок – это, наверное, как маленький театр. Потому что каждый урок направлен на определённых детей, определённый класс, поэтому приходится продумывать разные интересные вещи».

- Нравится ли вам новый ремонт в кабинете географии?

- Да, мне очень нравится, потому что во время последнего ремонта сделали не только очень красивым кабинет, но и появились новые различные технические возможности. Мы сегодня можем спокойно работать с таким сайтом как «Урок цифры», использовать Гугл-карты, использовать другие технические возможности».

По желанию учащейся «Академии телевидения» Кати Курчак после кабинета географии ребята пошли в кабинет биологии, где Катя пообщалась с преподавателем и узнала для себя полезную информацию. Например, ждут ли в школе молодых специалистов и как заинтересовать школьников наукой в наши дни.

- Расскажите, пожалуйста, как изменились ваши условия работы за последнее время? Можете ли вы выделить какие-то основные моменты?

Мария Калепина, учитель биологии мурманской гимназии №8: «В прошлом году в этом кабинете был проведён ремонт. Здесь обновили полностью кабинет. Он стал более красочный, более яркий, более эмоциональный. Кроме этого, обновлено оборудование – появились новые микроскопы. С новым оборудованием работать гораздо удобнее, комфортнее. Ну, и больше стало у нас наглядных материалов».

Юные журналисты активные, заинтересованные и голодные до новых знаний. А это самое важное для этой профессии.

Екатерина Литвинчук, учащаяся «Академии телевидения»: «Сегодня, в рамках программы «У нас на Севере» мы побывали в 8-й гимназии, мы узнали много всего нового, интересного и полезного о сфере образования в Мурманской области».

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