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День за днём с «Арктик-ТВ»31.07.17 19:30

У Олега Найдёнова была одна партия - партия мурманчан

Первый мэр Мурманска, строитель, муж, отец, коллега, друг… 28 июля Олегу Найденову исполнилось бы 70 лет. В честь юбилея в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Памяти первого мэра города Мурманска».

Больше 14 лет прошло с тех пор как ушёл из жизни первый и самый яркий градоначальник областного центра. Он начал свой путь профессиональный путь со строительной площадки рядовым рабочим. Энергичный, целеустремлённый, беспокойный. В хозяйственной жилке с ним мало кто мог сравниться. Он досконально знал, чем живёт, дышит, о чем говорит и думает город. До работы добирался пешком, а по пути общался с горожанами, спрашивал их мнение, интересовался проблемами.

- С какой бы проблемой к нему не подходила я, он всегда, во-первых, выслушивал внимательно, кое-что корректировал, а потом конечно советовал, - вспоминает Наталья Найдёнова, супруга Игоря Найдёнова. – Всё, что он предлагал, практически всегда в жизни и получалось.

«У меня одна партия - партия мурманчан», - любил повторять Олег Петрович. Он пришёл к власти в 1991 году. В это нелёгкое время постсоветской разрухи сумел не только сохранить, но и поднять город на новый уровень.

- Он был человеком очень, так сказать, исполнительным. Если он что-то обещал сделать, то сделает, - вспоминает Игорь Найдёнов, сын Олега Найдёнова. - Никогда не давал пустых, напрасных обещаний. За что его в общем-то и уважали. Человек, который в то время не развалил город и не позволил это сделать никому.

Мурманчане до сих пор вспоминают его «санитарные пятницы». Вместе с коллегами и жильцами он обходил дворы, заходил в подъезды, спускался в подвалы, осматривал чердаки и крыши. Олег Петрович повторял подчинённым: «В работе мелочей не бывает. Мелкие проблемы могут вылиться в большую городскую беду».

Иногда он был жесток с людьми, но ему это прощали, ведь он относился к себе с такой же строгостью.

В 1996 году в Мурманске состоялись всенародные выборы мэра. Жители города отдали свои голоса Олегу Петровичу. Он стал первым всенародно избранным градоначальником столицы Заполярья.  Спустя 4 года на повторных выборах он так же победил, набрав  84% голосов - рекордный уровень доверия.

В этом году Олегу Найденову исполнилось бы 70 лет. Юбилейная дата не могла остаться не замеченной. В честь этого в областном краеведческом музее открылась выставка «Памяти первого мэра города Мурманска». На экспозиции помимо документов представлены фотографии из семейного архива, личные вещи.

- Основная мысль выставки - показать человека и со стороны, как руководителя, как чиновника и, как обычного мурманчанина, гражданина, жителя города Мурманска, - отметила Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея.

Сегодня, когда идёшь по улицам города, понимаешь, как много в нём напоминает о первом мэре Мурманска. Парк на Семёновском озере носит имя Олега Найденова, Храм Спас на Водах и смотровая площадка у маяка – не украсили бы столицу Заполярья, если бы не его идеи и дерзкие амбиции.

Многие из экспонатов выставки демонстрируются впервые. Посетить выставку северяне могут до 5 октября.

 

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Последние комментарии

Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
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Валентина
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Поморник
30.07.17 17:44
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