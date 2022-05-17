У поисковиков региона начинается трудный рабочий сезон

Если всю зиму в опознании найденных останков воинов помогали архивы, то теперь можно приступить к захоронениям и к поискам ещё не упокоенных защитников Заполярья. И конечно, привести в порядок мемориалы и памятники Мурманской области, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Для добровольцев поисковых отрядов региона начинается самый долгожданный и активный этап года – непосредственный поиск павших на полях сражений бойцов. Как правило, активисты стараются исследовать ещё не отработанные участки, где велись военные действия. Но части человеческих тел и предметы быта солдат можно обнаружить случайно и в тысячу раз исхоженном месте - под камнем или травой.

Анатолий Юнусов, участник поискового движения «Память», г. Полярный: «Это уже сидит в душе, когда возле останков бойца находишь его личные вещи. Особенно, если эти вещи подписаны, с инициалами. Аж трясёт».

Северный климат зачастую играет на руку в деле поисковиков – многолетняя мерзлота, болота и ил сохраняют останки. Удачей - высшей наградой для общественников считается не просто предание земле солдата, а установление его личности.

Анатолий Юнусов, участник поискового движения «Память», г. Полярный: «Если удаётся родственников найти, приглашаем их на захоронение. Но иногда получается так, что родственники хотят захоронить останки у себя на родине. Им передаются останки, личные вещи с указанием района, где это было найдено».

В прошлом году под Североморском было найдено место падения самолёта ИЛ-2, из озера даже удалось достать документы лётчика. В этом году поисковики «Ваенги» планируют поднять останки пилота и воздушного стрелка, ведь в кабине в момент крушения находились два человека.

Эдуард Миронов, командир поискового отряда «Ваенга», г. Североморск: «Опыт такой у нас уже был. В 2019 году были найдены останки лётчика истребителя Филиппова Сергея Дмитриевича, а его внук более 16 лет искал место падения своего деда и работал в архивах России, Германии. Дошло до того, что он установил имя немецкого лётчика, который сбил его деда».

А место падения обнаружилось случайно – вышедшие на лодке местные рыбаки сообщили о странной находке в толще воды – металлических обломках предположительно летательного аппарата. Спешно организованная экспедиция подтвердила, что в озере лежит советский самолёт. По номерам, выбитым на деталях машины, подтвердили личность пилота. Внук, названный именем пропавшего без вести деда, даже написал книгу о героическом предке, последняя глава которой была дописана как раз после обнаружения тела лётчика и его воздушного аппарата.

Уход, реставрация и возведение мемориалов – это тоже неоценимая работа поисковиков. В летний период ребята занимаются ремонтом постаментов, укладкой плит, приведением в порядок могил и братских захоронений. О задачах отрядов, свидетельствах войны и настоящих потрясениях во время поисков специалисты рассказали в историко-краеведческом музее детям – юнармейцам города Полярного.