День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.25 19:30

У поклонников юмора большой праздник: стартовал полуфинал Мурманлиги КВН

В этот раз его проводят два дня, разделив большое количество команд на составы.

Снова в зале «Кировки» нет пустых мест. Это означает, что стартует новый сезон игр Мурманской официальной лиги КВН. Почему северянам они так нравятся? Ответ прост. Шутки понятны и близки сердцу зрителей. А ещё в КВН играют все свои: друзья, любимые, коллеги.

Любовь Метеличенко, зритель: «Мы болеем за команду «Молодёжка» из Кандалакши. В ней играет мой муж».

- Как отпускаете его на игры?

- Легко. Он играет замечательно и команда тоже. Дошли до полуфинала, надеемся, что войдём в финал.

Евгения Первухина, зритель: «В любом случае, КВН всегда интересно. В Мурманске, в том числе. Поэтому и ходим».

Екатерина Масловатая, зритель: «На самом деле в такую осеннюю холодную погоду прекрасная идея, что есть возможность поднять настроение, посетив КВН. Прекрасные команды поднимают настроение, юмор всегда актуален».

- За какую команду болеете?

- Я болею за сборную команду медиков.

Марина Южакова, зритель: «Приходу поболеть за дочь, которая участвует в маленьких сюжетах от команд Мурманской лиги».

- В какой команде она?

- Медицинские работники.

- Почему отправили дочку играть в КВН?

- Она сама так решила. Ей нравится, поэтому поддержала её.

Поддержка близких людей для команд действительно важна. Особенно для молодых. Открытием этого сезона стали юные и дерзкие выходцы из молодёжной лиги КВН команда «Арбуз».

Эти девчонки и парни – будущие сотрудники силовых структур. Но пока они только учатся и находят время для шуток. Причём так успешно, что разрывают смехом зал вовремя номеров. А ведь это непросто донести молодёжный юмор до взрослой аудитории.

Лейла Мириева, участник команды КВН «Арбуз»: «Главное, надо знать какие-то моменты. И если есть какие-то популярные видео или тренды, то можно это вставить в материал, но главное, чтобы он был популярным. Потому что некоторые взрослые не совсем понимают. Мы готовимся ежедневно. Каждый раз мы проходим редактуры, что-то вырезают, что-то добавляют. И это надо репетировать бесконечно, чтобы отскакивало».

Молодые команды выступают вровень с опытными бойцами КВН. Медики – люди серьёзной профессии, в которой без юмора нельзя обойтись. И они точно знают, что смех полезен для здоровья.

Алексей Казначеев, участник команда КВН «Сборная медицинских работников»: «Смех – это лучшее лекарство. Поэтому, я думаю, что все сразу выздоровеют». Конечно, мы подготовили хорошую программу. Надеемся, что зрителям будет весело, смешно, задорно. И они нас будут поддерживать своими аплодисментами».

В этот раз полуфинал Мурманлиги КВН организаторы решили разделить на два дня. Много команд, много номеров, а значит, у зрителей будет вдвое больше времени для смеха. Только у редакторов и самих команд в два раза больше работы, но они не жалуются.

Артём Кириллов, администратор Мурманской официальной лиги КВН: «Больше времени уделяется конкурсам. Необходимо два игровых конкурса написать. Удлиняется время редактору на команду. Команда готовит приветствие, а это минимум 7-8 минут юмора нужно написать. Плюс 5-6 минут музыкальное домашнее задание, которое тоже требует очень много сил, терпения и выдержки. Команды большие молодцы в этом плане».

Членам жюри тоже предстоит серьёзная работа. Оценивать по 5 команд каждый день, из которых нужно выбрать тех, кто пройдёт в финал сезона.

Первыми на сцену вышли «Сборная медработников», «Молодёжка» из Кандалакши, «Сборная Заозерска», «Заполярье» и «Арбуз».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член жюри Мурманской официальной лиги КВН: «Для каждой команды каждое выступление волнительно. Они выходят и выкладываются всей душой в эту игру. Они выдумывают шутки, придумывают что-то новое. Хотят удивить зал, захватить зал. И у них это классно получается. Мы всегда судим сердцем. Выбираем, кто по душе, кто нам больше откликнулся. И сегодня будем на этом же пути».

По итогам первого дня игр в финал прошли «Заполярье» и «Сборная медработников». Во второй день полуфинала выступают команды «Изи», «Регион 51» из Кировска, «Антидепрессанты» из Видяево, «Канат» и североморские «Открытые люди». По словам организаторов, интрига будет держаться до последнего момента юмористической битвы. Ведь возможен добор игроков в заветный финальный баттл.

