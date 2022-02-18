817 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (353), Кандалакшском районе (95) и Североморске (+84).

У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом «омикрон». Об этом со ссылкой на данные норвежских учёных сообщает европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю. Речь идёт о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стал выявляться новый болевой симптом. Речь идёт о гиперестезии, когда болит все тело. Кроме этого, большинство россиян (79%), перенесших коронавирус, столкнулись с постковидным синдромом, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ, сообщает «Российская газета». Почти половина переболевших пожаловались на нарушение вкуса и обоняния, 38% отметили общую слабость, 29% - одышку при физических нагрузках, 19% - бессонницу, 17% - депрессию, 16% - тревожность, ещё 7% - аллергию.