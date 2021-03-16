У православных начался Великий пост

Он продлится семь недель и закончится накануне Пасхи, 1 мая. Христиане стараются в это время ограничить себя в пище и вредных привычках. О том, как правильно поститься узнали корреспонденты «Арктик-ТВ».

Инна до недавнего времени работала в одном из ресторанов города Мурманска, но из-за пандемии заведение общепита закрылось, а девушка нашла своё призвание в Свято-Никольском кафедральном соборе. Здесь она трудится в качестве повара и кому, как ни ей лучше всего знать, что приготовить в Великий пост.

Инна, повар Свято-Никольского кафедрального собора, г. Мурманск: «Надо готовить суп, кашу, тушеную капусту, компоты, кисели. Пироги. Всё простое - без масла».

Матушка Ольга говорит, что постные рецепты не должны быть скучными и однообразными. Поэтому к традиционным блюдам смело добавляет экзотические ингредиенты.

Ольга, матушка Свято-Никольского кафедрального собора, г. Мурманск: «Это вариант к чаю, потому что всё равно хочется сладенького. Это манник и бутерброды с авокадо. Авокадо в организме человека усваивается полностью, и они очень полезны, полезные жиры содержит».

Помимо всего прочего матушка Ольга посыпает бутерброды с авокадо чёрной солью, выглядит аппетитно и вкус необычный. Поститься не так сложно, как кажется, по крайней мере, в питании уж точно. Главное, понимать зачем все это.

Великий пост появился как воспоминание о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, где он ничего не ел и много молился. Основной смысл этого периода не в том, чтобы изнурять организм голоданием, а в том, чтобы поработать над собой, избавиться от вредных привычек и зависимостей.

Иерей Игорь Зуев, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора г. Мурманска: «Ограничение в пище совсем неважно, пост – это, прежде всего, ограничение духовное. Даже, если нет возможности проводить пост и ограничивать себя в физическом смысле в продуктах, то ограничьте себя в телевизоре, в сидении в интрнете и так далее».

Цель любого поста – тренировать хорошие качества души. За дни Великого поста точно можно успеть стать лучшей версией себя.