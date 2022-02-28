У православных стартовала Сырная неделя

В это время православные северяне готовятся к Великому посту.

Масленица — народный праздник первой встречи весны совпадает с церковной Мясопустной, или Сырной неделей, которая считается временем подготовки к Великому посту. В этот период православные могут употреблять в пищу масло, сыр, все молочные продукты, яйца и рыбу, а вот мясо под запретом.

Одной из главных традиций считается приготовление блинов - ими принято угощать своих родных. А вот сжигание чучел к православию никакого отношения не имеет - традиция осталась от языческого праздника проводов зимы и встречи весны.