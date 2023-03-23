У представителей мусульманской веры начался священный месяц

В соответствии с положениями ислама, в месяц Рамадан мусульманам запрещается употребление пищи и питья в дневное время.

Иса Ахильгов, старейшина мусульманской общины ЗАТО Александровск: «Благословение Аллаха всем братьям и сестрам-мусульманам, всем жителям нашего региона».

В Рамадан мусульмане соблюдают особые правила: постятся в светлое время суток - от начала утренних сумерек до захода солнца. Заполярные верующие ориентируются на закаты и восходы симферопольской широты. Есть и исключения - отказ от приёмов пищи не касается маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей. Временно отложить пост могут и те, кто болен или находится в пути.

Адылбек Кадаев, имам хатыб мусульманской общины ЗАТО Александровск: «Если путник пребывает в место назначение, то он может приступать к посту. Должен будет восполнить пропущенные дни поста».

Отказ от пищи и воды в дневные часы, конечно, не основа. Главное, уверены верующие, это усмирение своих страстей, искупление грехов, освобождение от плохих привычек и даже нехороших мыслей. Пост – это очищение тела и духа. Конфликтов в этот период мусульмане стараются избегать.

Общество относится к традициям ислама с пониманием, отмечают прихожане общины.

Рамазан Саадуев, председатель мусульманской общины ЗАТО Александровск: «Мы стараемся доверие народа оправдать. На севере по-особенному добрые люди. Суровые климатические условия способствуют объединению».

Закончится месяц Рамадан в этом году 21 апреля, его отметят большим праздником Ураза-байрам.