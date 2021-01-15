У причала Мурманской судоверфи частично затонуло рыболовецкое судно «Бриз»

Транспортная прокуратура проверяет безопасность эксплуатации водного транспорта.

Известно, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не произошло. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. А мурманское ведомство проводит проверку.

После выяснения всех обстоятельств будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.